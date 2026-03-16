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汪去看醫生「像見情人」　飛奔進門還自己跳上診療台

▲狗狗烏龍茶超愛看醫生，輪到自己立刻衝進診間。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

對許多毛小孩而言，看醫生事件可怕的事。然而米克斯「烏龍茶」卻超愛去醫院，在櫃台等待時就站起來一直探頭，比奴才本人還心急。等輪到自己立刻自動自發衝進診間，20公斤的身體還瞬間飛上診療台對獸醫狂搖尾巴。

▲。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲還主動自己跳上診療台。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看見獸醫撒嬌模式全開

影片中，烏龍茶迫不及待地衝進診間主動跳上診療台，背後還拖著手握牽繩的鏟屎官，彷彿好久不見對著獸醫發出撒嬌的低鳴聲。飼主在留言中補充，烏龍茶雖然超愛去醫院但討厭吃藥，還疑似有「裝病」前科，某一陣子突然變成三隻腳走路，結果去看完醫生後瞬間痊癒。然而在家看到爸爸回來時，只會開啟「有熱情但不多」模式，悠閒地搖尾巴慢慢迎接。

▲從在櫃台掛號就迫不及待。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲左邊是飼主發現他掰咖結果去看獸醫後瞬間痊癒，被懷疑是裝病。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲面對奴才雖然有熱情，但不多。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一心一意只要他

神奇的是，烏龍茶不是每家醫院都買單，也會排斥進去某些診所、或是在裡面緊張狂抖，唯獨對這位獸醫情有獨鍾。聰明的牠就連鏟屎官都是自己選的，原本是浪浪的牠在路邊主動纏上飼主，怎麼甩都甩不掉乾脆收編。許多網友也笑說牠是犬界奇葩，「這隻狗不對勁，戀愛了」、「我家的狗說不可能，是AI」、「自己跳上去那個大屁股也太可愛了吧」。

▲。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候剛被撿回來的烏龍茶。（圖／網友Threads@okdsga提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 狗狗獸醫寵物醫院米克斯撒嬌

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