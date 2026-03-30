毛孩換季沒食慾？「毛毛好室」雙效益生菌配機能型凍乾、輕鬆解決高齡＆挑食難題

▲毛孩換季食慾不振、行動力下降？寵物照護品牌「毛毛好室」強調「健康從腸道開始」，透過雙效益生菌與分齡機能寵物凍乾的保養，讓日常獎勵也能補足精準營養，守護毛孩的活力與心情！（圖／記者黃克翔攝，下同）

寵物中心／綜合報導

身為專業「貓奴」或「狗僕」的毛拔麻，最近在季節交替時，是否也發現家裡的毛寶貝有點不對勁？例如突然頻繁地舔毛，或局部開始有掉毛等異常現象，又或是讓所有毛拔麻困擾的貓咪挑食？這些稍微沒注意就會被疏忽的變化，往往是毛孩發出的「隱性求救訊號」！

根據最新寵物照護觀念，毛孩的生理健康力與心情愉悅感，其實有超過七成與腸道機能息息相關。當腸道菌叢失衡，不僅會影響營養吸收，更可能導致難以安撫情緒、維持免疫力。和人類近年的保養概念一樣——「想買各種保健品，不如先照顧好腸道」，不少毛拔麻也開始落實「健康從腸道基礎開始」的精準保養法。

中化裕民X毛毛好室

「毛毛好室」為毛孩打造一個更健康穩定的家

希望給毛孩最專業的守護，擁有多年銷售經驗的「中化裕民」跨足寵物領域，由專業團隊監製推出全新品牌「毛毛好室Paws & Wellness」，期許能「給毛孩更好的家」，並且透過嚴謹研發，將複雜的生技配方轉化為針對毛孩的「全方位專業照護」。包括近期在網路上討論度極高的寵物益生菌，即是毛毛好室為了解決現代毛孩亞健康問題的核心利器。

營養界「雙主菜」來了！

寵物益生菌＋功能性配方「瞄準毛孩4大困擾」腸道與機能一次修護

近期全新推出的「寵物雙效益生菌」，所謂「雙效」概念，其實就像是幫毛孩準備了一個營養滿分的「雙主菜」便當。第一道主菜是「台灣複方益生菌（基礎）」，負責把腸道地基打好，建立健康的菌叢生態。第二道主菜則是強調「足量」，且能針對毛孩常見的4大困擾添加的「功能性配方（機能）」。

例如，針對愛跑愛跳的高齡毛孩特別推出的「行動好表現」配方，除了基礎的台灣複方益生菌，額外再添加日本蛋殼膜與美國原料鯊魚軟骨粉，用來協同益生菌作用以及維持關節潤滑與靈活度，讓有了年紀的毛孩也能自在漫步。「免疫好平衡」則嚴選澳洲品牌原料褐藻醣膠結合韓國黑酵母發酵物中的β-葡聚醣，再透過台灣複方益生菌的協助，幫助降低環境變化造成的不適感，讓毛孩保持活力與穩定。另外還有「泌尿好守護」、「安穩好心情」共4種配方，每一包寵物益生菌都能提供雙重效力，讓毛拔麻省去瓶瓶罐罐的困擾，落實輕鬆又精準的日常保養儀式 。

當然，再好的保養品如果毛孩不領情，對毛拔麻來說也是白忙一場。毛毛好室深知這些餵食困難的痛點，也特別研發了「好好吃配方」，在寵物益生菌中加入標榜天然無添加的雞肉、雞肝、鱸魚粉來提升適口性。根據社內親測數據顯示，挑嘴的毛孩主動完食率竟然高達94% ，讓忙碌的毛拔麻不僅可以直接倒進碗裡讓毛孩舔食，也能輕鬆拌入罐罐中，即使是老貓、老狗保養也能像吃點心一樣快樂。

打破「吃零食不健康」迷思！

專業分齡「寵物凍乾」守護不同成長階段的健康

除了保健食品，適度的獎勵也是維持毛孩心理健康的關鍵！如果家中正面臨毛孩挑食的困擾，又擔心一般零食吃多了不健康，毛毛好室近期也推出「寵物機能型凍乾」，邊吃零食邊補充營養，間接還能增進毛拔麻與毛小孩的感情，讓毛孩對你的好感度UP，建立起更深厚的情感連結！

「寵物機能型凍乾」主打採用含100%原肉鎖鮮技術，透過獨特的「低溫昇華乾燥」技術，盡可能地封存食材最真實的風味與營養。有別於市面上全齡化的寵物凍乾品項，毛毛好室提供了專業的分齡選擇，從幼齡、高齡甚至挑嘴貓狗，都有專屬品項可以選擇。

值得一提的是，近年毛毛好室關注到許多進入高齡期的毛孩，常面臨需保護關節及維持身體機能的老貓、老狗保養難題，因此特為牠們研發「高齡貓狗適用寵物機能型凍乾」，雞肉口味特別添加「鈣＋綠唇貽貝」保護關節，櫻桃鴨肉口味則添加「維生素C、E＋B群」幫助身體對抗自由基，為熟齡毛孩提供在這個年紀應該要有的必要支持，在享受零食的快樂時刻，同時補充維護機能所需的營養！

此外，「幼齡貓狗適用寵物機能型凍乾」也有分別添加初乳蛋白、必需胺基酸的雞肉與牛肉可選，從小打好毛孩的免疫基礎。毛毛好室也為「挑嘴貓狗」推出了添加啤酒酵母的虱目魚、添加半乳寡糖與水溶性膳食纖維的鯛魚，幫助毛孩增進食慾並維持腸胃健康。除了直接當獎勵零食，也可以磨碎拌入主食增進食慾，或加水軟化增加毛孩的飲水量，一包多用，打破了「吃零食不健康」的迷思。