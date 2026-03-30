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毛孩換季沒食慾？「毛毛好室」雙效益生菌配機能型凍乾、輕鬆解決高齡＆挑食難題

▲▼ 中化裕民-毛毛好室廣編。（圖／記者黃克翔攝）

▲毛孩換季食慾不振、行動力下降？寵物照護品牌「毛毛好室」強調「健康從腸道開始」，透過雙效益生菌與分齡機能寵物凍乾的保養，讓日常獎勵也能補足精準營養，守護毛孩的活力與心情！（圖／記者黃克翔攝，下同）

寵物中心／綜合報導

身為專業「貓奴」或「狗僕」的毛拔麻，最近在季節交替時，是否也發現家裡的毛寶貝有點不對勁？例如突然頻繁地舔毛，或局部開始有掉毛等異常現象，又或是讓所有毛拔麻困擾的貓咪挑食？這些稍微沒注意就會被疏忽的變化，往往是毛孩發出的「隱性求救訊號」！

根據最新寵物照護觀念，毛孩的生理健康力與心情愉悅感，其實有超過七成與腸道機能息息相關。當腸道菌叢失衡，不僅會影響營養吸收，更可能導致難以安撫情緒、維持免疫力。和人類近年的保養概念一樣——「想買各種保健品，不如先照顧好腸道」，不少毛拔麻也開始落實「健康從腸道基礎開始」的精準保養法。

中化裕民X毛毛好室
「毛毛好室」為毛孩打造一個更健康穩定的家
希望給毛孩最專業的守護，擁有多年銷售經驗的「中化裕民」跨足寵物領域，由專業團隊監製推出全新品牌「毛毛好室Paws & Wellness」，期許能「給毛孩更好的家」，並且透過嚴謹研發，將複雜的生技配方轉化為針對毛孩的「全方位專業照護」。包括近期在網路上討論度極高的寵物益生菌，即是毛毛好室為了解決現代毛孩亞健康問題的核心利器。

營養界「雙主菜」來了！
寵物益生菌＋功能性配方「瞄準毛孩4大困擾」腸道與機能一次修護
近期全新推出的「寵物雙效益生菌」，所謂「雙效」概念，其實就像是幫毛孩準備了一個營養滿分的「雙主菜」便當。第一道主菜是「台灣複方益生菌（基礎）」，負責把腸道地基打好，建立健康的菌叢生態。第二道主菜則是強調「足量」，且能針對毛孩常見的4大困擾添加的「功能性配方（機能）」。

▲▼ 中化裕民-毛毛好室廣編。（圖／記者黃克翔攝）

例如，針對愛跑愛跳的高齡毛孩特別推出的「行動好表現」配方，除了基礎的台灣複方益生菌，額外再添加日本蛋殼膜與美國原料鯊魚軟骨粉，用來協同益生菌作用以及維持關節潤滑與靈活度，讓有了年紀的毛孩也能自在漫步。「免疫好平衡」則嚴選澳洲品牌原料褐藻醣膠結合韓國黑酵母發酵物中的β-葡聚醣，再透過台灣複方益生菌的協助，幫助降低環境變化造成的不適感，讓毛孩保持活力與穩定。另外還有「泌尿好守護」、「安穩好心情」共4種配方，每一包寵物益生菌都能提供雙重效力，讓毛拔麻省去瓶瓶罐罐的困擾，落實輕鬆又精準的日常保養儀式 。

當然，再好的保養品如果毛孩不領情，對毛拔麻來說也是白忙一場。毛毛好室深知這些餵食困難的痛點，也特別研發了「好好吃配方」，在寵物益生菌中加入標榜天然無添加的雞肉、雞肝、鱸魚粉來提升適口性。根據社內親測數據顯示，挑嘴的毛孩主動完食率竟然高達94% ，讓忙碌的毛拔麻不僅可以直接倒進碗裡讓毛孩舔食，也能輕鬆拌入罐罐中，即使是老貓、老狗保養也能像吃點心一樣快樂。

打破「吃零食不健康」迷思！
專業分齡「寵物凍乾」守護不同成長階段的健康
除了保健食品，適度的獎勵也是維持毛孩心理健康的關鍵！如果家中正面臨毛孩挑食的困擾，又擔心一般零食吃多了不健康，毛毛好室近期也推出「寵物機能型凍乾」，邊吃零食邊補充營養，間接還能增進毛拔麻與毛小孩的感情，讓毛孩對你的好感度UP，建立起更深厚的情感連結！

▲▼ 中化裕民-毛毛好室廣編。（圖／記者黃克翔攝）

「寵物機能型凍乾」主打採用含100%原肉鎖鮮技術，透過獨特的「低溫昇華乾燥」技術，盡可能地封存食材最真實的風味與營養。有別於市面上全齡化的寵物凍乾品項，毛毛好室提供了專業的分齡選擇，從幼齡、高齡甚至挑嘴貓狗，都有專屬品項可以選擇。

值得一提的是，近年毛毛好室關注到許多進入高齡期的毛孩，常面臨需保護關節及維持身體機能的老貓、老狗保養難題，因此特為牠們研發「高齡貓狗適用寵物機能型凍乾」，雞肉口味特別添加「鈣＋綠唇貽貝」保護關節，櫻桃鴨肉口味則添加「維生素C、E＋B群」幫助身體對抗自由基，為熟齡毛孩提供在這個年紀應該要有的必要支持，在享受零食的快樂時刻，同時補充維護機能所需的營養！

此外，「幼齡貓狗適用寵物機能型凍乾」也有分別添加初乳蛋白、必需胺基酸的雞肉與牛肉可選，從小打好毛孩的免疫基礎。毛毛好室也為「挑嘴貓狗」推出了添加啤酒酵母的虱目魚、添加半乳寡糖與水溶性膳食纖維的鯛魚，幫助毛孩增進食慾並維持腸胃健康。除了直接當獎勵零食，也可以磨碎拌入主食增進食慾，或加水軟化增加毛孩的飲水量，一包多用，打破了「吃零食不健康」的迷思。

全系列商品MIT台灣製造，限時優惠這裡買！
最近正好想幫毛小孩準備好日常保健的功課嗎？毛毛好室「寵物雙效益生菌」與「寵物機能型凍乾」現在都能在momo、蝦皮、PChome以及中化裕民 健康生活+輕鬆買到，不定期也有限時優惠，讓毛拔麻快樂囤貨。為了家中那個總是歪著頭等你回家的毛寶貝，現在就從腸道保養開始，讓牠們擁有一個更健康、更快樂的2026年。

關鍵字： 毛毛好室寵物益生菌凍乾挑食保養中化製藥機能型凍乾分齡照護熟齡

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