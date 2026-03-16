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男在動物收容所猶豫　突被小貓「拍肩搭訕」選定：這奴才我要了

男在動物收容所猶豫　突被小貓「拍肩搭訕」指名：這奴才我要了。（圖／翻攝自TikTok／mariomirante）

▲男子被小貓選中。（圖／翻攝自TikTok／mariomirante）

記者李振慧／綜合報導

許多主人常分享，當你選擇領養寵物的時候常常不是你選擇寵物，而是寵物選擇你，這樣的情況也發生在男子米蘭特(Mario Mirante)身上，當他去動物收容中心參觀，正在猶豫要帶哪隻寵物回家時，突然被一隻在籠內的小貓拍肩。

就是你了　男被收容所小貓伸掌拍肩

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米蘭特5日在網路上分享，他前往家附近動物的收容中心，決定要帶回一隻有緣分的寵物和他回家，當他來回在走廊上走動、猶豫不定時，沒想到一隻小貓主動搭訕他，幫他做出了決定。

@mariomirante ♬ original sound - Mario Mirante

影片中可看到，米蘭特當時站在籠前，一隻小貓看到他後立即伸出貓掌，不斷拍著他的肩，想要吸引注意，讓他笑稱，「我覺得我找到了，這隻小貓似乎很中意我」。

可愛影片獲得1千多萬點閱，許多網友贊同米蘭特觀點，「你永遠無法選擇貓，都是貓選擇你」、「我的也是這樣選我的」、「被貓選中是一件很棒的事」、「這是命運的安排」。

名字也自己選　小貓取名 Chef

米蘭特後來在其他影片中顯示，他順利完成領養手續並把小貓帶回家中，還把幾個候選的名字寫在字條上，讓小貓自己挑選，結果小貓挑中了Chef這個名字。現在Chef每天和米蘭特相伴，生活十分幸福。

關鍵字： 寵物領養Mario Mirante小貓動物收容所搭訕Chef

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