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帶小孩回來前「幫狗做預演」　二巨汪問號：你在跟誰說話？

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It’s the intense glare for me 

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記者賈沐蓉／綜合報導

國外一對夫妻養了兩隻標準貴賓，分別名叫史考利與黛安娜。由於兩人準備把剛出生不久的女兒接回家，於是決定先幫這兩隻大毛孩做心理準備。妻子安柏先是用嬰兒座椅當道具，假裝向狗狗們介紹小朋友，結果兩隻毛孩都一臉困惑。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@talking.with.amber）

▲飼主用嬰兒座椅假裝向狗狗們介紹小寶寶，但牠們卻很困惑。（圖／翻攝自TikTok／@talking.with.amber）

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對著空座椅講話　汪星人滿臉問號

安柏先是拍拍嬰兒座椅，跟裡面的「空氣嬰兒」講話，並稱讚乖乖坐在旁邊聆聽的史考利與黛安娜。兩隻狗狗們都滿臉問號，歪頭看著媽媽彷彿在說這裡根本沒有人。目前這段影片在TikTok已累積超過370萬次點閱。後來鏟屎官還提前放了嬰兒的哭聲給史考利聽，並幸運的發現牠並不排斥這種噪音。當妹妹真正到家時，兩隻狗也很快地接受了她的存在。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@talking.with.amber）

▲黛安娜：媽咪這裡沒人啊！（圖／翻攝自TikTok／@talking.with.amber）

妹妹正式入住　狗狗變身變身掃地機

現在小嬰兒已經與毛孩同處屋簷下一段時間，史考利與黛安娜還時常化身「掃地機器狗」，趁妹妹吃副食品時順便嚐嚐在地板的碎屑。網友也覺得兩隻狗狗在參與小孩回家前「事先預演」的反應非常逗趣，「牠們看起來很疑惑」、「狗：是我瘋了還是她瘋了」、「放個娃娃吧拜託」。

@talking.with.amber The cutest clean up crew • • • #babyanddog #relateable #newparent #babiesoftiktok ♬ Hero (feat. Josey Scott) - Chad Kroeger

關鍵字： 貴賓犬狗狗反應新生嬰兒寵物趣事家庭生活

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