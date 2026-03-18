泰5種本土喵星人被正式列為「寵物級國家象徵」 與大象並列

▲5種泰國本土喵星人被正式列為「寵物級國家象徵」。（圖／翻攝自泰國PRD）



實習記者陳安榆／綜合報導

泰國國寶以大象最為著名，尤其是象徵皇室尊貴的「白象」，然而2025年11月泰國政府內閣正式將5種本土貓咪也認定為國家象徵。此舉目的為彰顯喵星人在當地文化中的地位，同時保護相關傳統文化、優良基因及遏止瀕危的可能性。這些貓貓與泰國人的信仰、習俗、地方智慧和文化實踐有著深厚的聯繫。

泰國政府公關部（PRD）在2025年11月19日發布一則公告，蘇帕拉克貓（Suphalak）、科拉特貓（Korat）、暹羅貓（Wichien-maat）、科恩加貓（Kornja）及白瑪瑙貓（Khao Manee）被認可為寵物類國家象徵。歷史研究與基因證實，這幾類品種在外觀和個性上都有獨特的特徵，幾個世紀以來都與當地文化密不可分。

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官方認可不僅保護當地文化 更能推動相關經濟

不少國家的機構試圖獨立註冊「純種泰國貓」的商標，因此泰國國家身分委員會（NIC）對此提出提案。此舉代表著泰國文化遺產保護的工作邁出了重要一步，將有助於促進保護品種貓，並防止他國提出所有權主張。更重要的是，官方認證通過能為經濟增長和與泰國貓相關的創意產業發展創造更多機遇。

這項特別決議獲選與1964年至2024年設立的其他國家象徵並列，其中包含國寶「泰國象」、國寶級水生動物「暹羅鬥魚」、國神獸「the Naga」及國家認證手勢「合十禮（Wai）」。位於曼谷的古泰貓保護中心飼養約130隻本土品種的貓，該組織20多年來一直致力於保護和培育泰國貓。官方認可凸顯了泰國致力於在國際舞台上保護其智慧財產權並保護其文化遺產的決心。