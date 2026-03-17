小貓熊「茜茜」平安抵台！　未來將為瀕危動物保育做貢獻

▲來自旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，在3月16日順利抵達臺北市立動物園。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，在昨晚（3月16日）順利抵達臺北市立動物園，並入住專屬新檢疫舍套房。出生於2022年5月的牠將先經過為期1個月的檢疫，再與園區的其他小貓熊相處適應，最後才有機會在遊客面前正式亮相。

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▲動物園同仁從機場運送小貓熊，過程中隨時留意狀況。（圖／臺北市立動物園提供）

來台實際上身負重任

園方指出，此次跨國調度是長期保育計畫的一環，野外的小貓熊因盜獵、棲地被破壞等因素導致族群數不斷下降，目前被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種。現在園區內的9隻小貓熊大多血緣相近、年齡也逐漸偏高，要讓族群健康延續、維持基因多樣性才特別透過國際合作引入新血，因此茜茜才被選定來台，承擔著延續族群的重責大任。

▲在運輸籠中俏皮的吐舌頭。（圖／臺北市立動物園提供）

血緣需要精密計算

同時園方補充，小貓熊屬於世界動物園暨水族館協會（WAZA）全球物種管理計畫的一部分，每次配對都需依血統書與配對係數審慎評估。在國際小貓熊調度協調員建議下，由日本動物園暨水族館協會協助媒合，才成功促成茜茜來台交換，未來將有機會為域外族群注入新能量。