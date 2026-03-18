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三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養

實習記者陳安榆／綜合報導

美國馬州一歲的法國鬥牛犬「藍莓」因為意外需要緊急截肢，失去左前腿的牠與有相似經歷的7個月小黑貓「Meadow」一見如故。儘管彼此是不同物種，卻成為了形影不離的好友，互相陪伴、救贖彼此。收容所期望牠們能夠被同個家庭收養，也期待牠們能早日被更多的愛包圍。

▲三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

▲跨物種的友情令人感動。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

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根據外媒《The Dodo》報導，動保機構Last Chance Animal Rescue致力於救援動物，幾個月前藍莓和Meadow被分別送來，牠們都受到非常嚴重的創傷。Meadow在事故後失去了左後腿，動保員對於僅僅不到1歲的牠感到心疼。讓所有人感動的是，藍莓和Meadow在獸醫院康復的時期，馬上就變成了「好麻吉」，並肩學習如何適應這個世界。

▲三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

▲收容所提到Meadow是貓咪大使，為術後康復的狗狗們提供安慰。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

失去肢體是一段痛苦的經歷，無論在身體上或精神上都是如此，不過這段越超物種的友誼，讓牠們恢復的非常順利。隨著時間的增長，牠們的感情也越漸加深，一起睡覺、一起玩耍、一起貼貼，幾乎隨時隨地都黏在一起。動保專員表示「這兩名倖存者建立了一種意想不到的聯繫，證明了各自的特殊之處」，值得慶幸的是毛孩們不用獨自面對一切。

▲三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

▲藍莓跟Meadow的感情越來越好。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

藍莓目前仍需要好幾周的物理復健，才能通過醫學檢查，達到被領養的標準。Meadow康復的情形和藍莓差不多，應該可以在相近的時間開始認識新家人。至今已經有不少「收編申請」寄往機構，希望兩隻寶貝能找到同個家的前提是都能獲得茁壯成長的機會，一個被愛包圍的環境，一個永遠溫暖的家庭。

▲三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

▲大家都希望兩隻毛孩能盡早過上幸福的生活。（圖／翻攝自Last Chance Animal Rescue）

關鍵字： 美國截肢三腳跨物種友情

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