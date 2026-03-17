女回家見「6貓窗前排隊」等門萌翻　網見畫面驚：混了一隻大貓

▲女回家發現一群貓咪在等門。（圖／翻攝自TikTok／the_toebean_archives）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人下班回家時，意外目擊到一幕令她意想不到的畫面，所養的6隻貓咪整齊排在窗戶前看著，彷彿正在等待她回家一樣，讓她覺得十分療癒又窩心，畫面在網路上爆紅。

這名女子在TikTok上分享後，影片曝光不到24小時立即爆紅，目前點閱已超過300多萬。

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最美風景 毛孩窗邊排排坐等門

影片中可看到，女子上班一整天，拖著疲累身軀回家時，遠遠看到所養的毛孩們一排坐在窗戶前，似乎正在等待著她，讓她感動表示，「這個世界上沒有比回家時，看到一群貓咪正在熱切等著你更美好的事了」。

巨型緬因貓混入 網笑：有一隻是獅子

影片獲得許多貓奴共鳴，還曬出自家主子等門的照片，「我家的也是」、「我家的2隻也會等著我」。不過有網友發現，女子所養的6隻貓中，其中有一隻緬因貓因為身形龐大特別顯眼，「其中有一隻不是貓，是偽裝成貓的獅子」、「牠看起來像是這群貓的老大」、「緬因貓氣場太強大」。

有網友好奇原PO家中養這麼多貓，一天會用掉多少伙食費，沒想到原PO驚人表示，其實她家中養了18隻貓，其他貓咪只是沒入鏡，每周至少會用掉48罐貓罐頭和乾飼料。