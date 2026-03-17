不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

▲貓咪叼玩具找主人。（圖／翻攝自TikTok／winstonandspooky）

記者李振慧／綜合報導

貓咪時而親人時而冷漠的個性讓人又愛又恨，且每當牠們有需求時，更是會用盡各種方法要主人第一時間回應牠們。國外一名主人便分享，家中寵物貓溫斯頓(Winston)獨特吸引主人的方法。

網友@WinstonandSpooky在網路上分享，家中虎斑貓溫斯頓是一隻喜歡獲得主人關注的小貓，以前如果主人不理牠，常會故意跑到書架上，讓大量的書掉落下來、弄得現場一團亂，不過近來溫斯頓卻突然改變方式，讓主人無法招架。

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影片中可看到，當溫斯頓想要主人陪牠玩時，先會發出一聲聲可愛的喵喵聲，如果主人還是不理，便會在口中叼著牠想要玩的玩具，跑到主人面前展示玩具，似乎在要求「快陪我玩吧」。

主人表示，溫斯頓的新方法非常有用，現在他們只要看到溫斯頓的模樣就會心軟，一定會暫時停下工作陪牠玩。許多網友也覺得溫斯頓的行為十分可愛，「我家小貓也會這樣，叼著玩具走來走去的」、「我家橘貓也是，每次上班不能陪牠玩，讓我心疼死了」。