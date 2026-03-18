要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

記者賈沐蓉／綜合報導

7個月大的歐告「炭吉」是位小帥哥，這天牠發現把拔馬麻想把沾滿狗毛的床單換掉，發現自己的地盤即將被「都更」的牠當然不同意，霸占整張床變身「小狗龍捲風」轉圈圈抓抓抓，強烈抗議堅持要全家要都是自己的狗狗味。

▲炭吉發現爸媽要換床單，拒絕下床一直抓抓。（圖／Threads@tanjithedog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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味道不見超抗拒

影片中，炭吉壓低身體呈現捍衛姿勢，拒絕離開床不讓鏟屎官把床單拿走，對忙著整理房間的兩人嗷嗷叫表達不滿，就算把拔試圖勸導也堅持不走，彷彿在說本汪好不容易把整張床做滿記號，怎麼可以隨隨便便就換掉。兩位飼主在留言中表示，如果用想用抱帶炭吉離開只會獲得一隻癱軟的「耍賴小狗」，22公斤的重量想移開根本不可能。

▲炭吉：我的狗狗味會不見！不准換！（圖／Threads@tanjithedog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

零食談判成功 用肉肉換床單

最後兩位鏟屎官只好使出零食大招，用香噴噴的肉肉轉移炭吉的注意力，才終於換回床單的「使用權」。許多網友也笑說牠在堅持不讓自己的味道消失，「牠就喜歡臭臭的」、「不是這個味牠不爽」、「我剛剛是不是有說過不能換掉他！」