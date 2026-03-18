好絕望！野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

▲一隻野生河豚因迷路誤闖海豚活動區，結果竟被調皮的海豚叼在嘴裡玩。（翻攝自@seadonut X）

圖文／鏡週刊

科學家認證的高智商動物海豚，平時以可愛呆萌的形象擄獲大眾芳心，但私底下卻是不折不扣的「海洋小屁孩」。日本熊本縣天草市的「海中水族館Sea Donuts」本月初發生了一起令人哭笑不得的意外，1隻野生河豚因迷路誤闖海豚活動區，結果竟被調皮海豚盯上，當成玩具球在嘴裡叼著把玩。

根據館方分享的照片，海豚一臉興奮地向飼育員「展示」牠的戰利品，而被叼在嘴裡的河豚則因極度驚恐，全身鼓成1顆圓球，眼神流露出滿滿的絕望。所幸飼育員及時發現，引導海豚交出這名「不速之客」，經檢查確認河豚沒有外傷後將其放回大海，才結束了這場驚魂記。這張「不幸的河豚」照片隨即在網路瘋傳，網友紛紛感嘆海豚的行徑簡直像極了愛捉弄人的死屁孩。

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然而，海豚玩弄河豚的背後，可能不只是單純的惡作劇。《BBC》紀錄片《荒野間諜》曾揭露，海豚具備「吸毒」特殊嗜好。科學家觀察到，年輕的海豚會集體圍攻河豚，刻意用牙齒輕輕戳咬，誘使河豚分泌出劇毒「河豚毒素」。對人類而言足以致命的毒素，在海豚身上卻能產生類似大麻的麻醉效果。

吸食毒素後的海豚會陷入一種奇特的恍惚狀態，甚至會對著水中的倒影發呆，或在海面上不斷旋轉跳躍，行徑極為「ㄎㄧㄤ」。專家指出，海豚智商極高，懂得精確控制劑量，確保自己不會因為攝入過多而喪命，玩膩了便會拍拍尾巴離去。

事實上，動物界追求快感的案例屢見不鮮，除了海豚會利用河豚「哈草」外，澳洲也曾傳出狗狗因舔食蛤蟆毒素成癮而需要進入戒毒中心，甚至有袋鼠誤食罌粟後在農田橫衝直撞。

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