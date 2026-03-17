瀕危東方白鸛高壓電塔築巢　空拍機近距離干擾害公鳥一度飛離

▲雲林濁水溪電塔上的東方白鸛巢位，成功孵出雛鳥卻遭空拍機驚擾。（圖／福爾摩沙野鳥保育協會提供）

記者游瓊華／雲林報導

被國際自然保育聯盟列為瀕危等級的東方白鸛，去年12月飛抵雲林一處河床，並在高壓電塔上築巢繁殖、產蛋孵化，消息曝光後吸引鳥友與生態專家前往觀察，被視為台灣保育的重要里程碑。不料近日卻傳出空拍機近距離干擾，導致親鳥受驚飛離，讓現場保育人士一度憂心恐發生棄巢危機。

長年投入濁水溪生態守護的麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，去年12月在麥寮電廠附近44號與56號電塔發現東方白鸛築巢，其中44號塔因距離風機過近最終棄巢，所幸56號塔的白鸛成功留下並產卵孵化，甚至吸引日本兵庫東方白鸛保育中心專程來台了解，確認腳環編號J0504個體也曾現身濁水溪河口，讓國際保育界振奮。

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隨著築巢消息傳開，鳥友湧入觀察拍攝，部分人甚至使用空拍機取景。福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍先前已公開呼籲，無人機高速旋翼聲與外型易引發東方白鸛高度警戒，近距離飛行恐造成親鳥驚嚇棄巢、雛鳥墜落，甚至導致親鳥撞擊受傷，並強調依《野生動物保育法》，騷擾保育類野生動物恐涉及違法。

然而干擾事件仍在昨天下午發生。有鳥友目擊空拍機逼近巢位，原本蹲巢的親鳥驚嚇站起後又迅速伏低，吳明宜指出，當天下午2時公鳥隨即飛離，直到深夜仍未返回，讓現場守候的鳥友與保育人士憂心忡忡，擔心若公鳥未歸，恐導致棄巢，影響整個繁殖計畫。

事實上，前一天才剛傳出喜訊，這對白鸛順利孵出第一隻幼鳥，正值親鳥忙於育雛關鍵時刻，卻遭人為干擾。當晚不少保育人士守候至深夜仍未見公鳥蹤影，隔天清晨再度集結觀察，直到上午7時50分，公鳥終於飛回巢邊探視雛鳥，雖短暫停留約20分鐘後再度飛離，但隨後數度往返，甚至銜回樹枝修補巢穴。

保育人士持續觀察，約上午10時30分，公母鳥再度同時現身巢區，完成「一家團圓」，現場守候多時的眾人終於鬆了一口氣。吳明宜表示，看來公鳥應不致再離巢，整體狀況已恢復正常。為防止再度發生干擾，相關單位已通報警方及林業保育署等機關加強巡邏，並結合鳥友進行遠距監測。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物，全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年都有記錄到其身影。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍義發出聲明稿：「嚴禁近距離空拍騷擾」，​無人機的高速螺旋槳聲與機械外型，極易引發東方白鸛的領域警戒。近距離飛行可能導致親鳥因驚嚇而棄巢、雛鳥受驚跌落，甚至引發親鳥為保護幼鳥而碰撞無人機受傷。​依據《野生動物保育法》，擾亂、騷擾保育類野生動物屬違法行為。若因使用無人機干擾育雛，經查證屬實，將面臨行政處分甚至刑事責任。

「保持安全觀察距離」​生態攝影的核心價值在於「尊重」。建議所有愛好者使用高倍率遠攝鏡頭進行地面觀察，並與巢位保持適當的視覺與聽覺距離，將棲地歸還給自然，而非為了特定角度而侵入其生存空間。「共同監督與提醒」​若在現場發現有違規操作無人機之行為，請向相關主管機關通報。保護生態環境需要每一位民眾的自律與協力。

▲被國際自然保育聯盟列為瀕危等級的東方白鸛，去年12月飛抵雲林一處河床，並在高壓電塔上築巢繁殖、產蛋孵化。（圖／民眾提供）