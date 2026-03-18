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海洋悲歌！宜蘭革龜誤食9公尺流刺網喪命　解剖驚見消化道全塞滿

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華鯨豚協會）

▲宜蘭革龜誤食9公尺流刺網喪命。（圖／翻攝自Facebook／中華鯨豚協會，下同）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭梗枋一隻革龜誤食了近9公尺的流刺網不幸死亡， 初步判定革龜因誤食大量流刺網，導致消化道阻塞並造成急性食道與胃的傷害與壞死。

中華鯨豚協會指出，該革龜在宜蘭定置漁場被誤捕，因遭網具纏繞且流血，漁民運回後送到中華鯨豚協會岸置中心治療，16日進行革龜腸胃道進行內視鏡漁網移除手術，手術時間長達4小時又15分鐘，使用全台最長的3公尺內視鏡進行移除手術，盡可能移除腸胃道內的漁網，最終移除160公分革龜食入的網具，團隊持續監控生命跡象，個體換氣速率下降，失去眼瞼反射，隨後團隊開始進行急救，然而在歷經90分鐘的急救後動物反射仍未能恢復宣告死亡。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華鯨豚協會）

中華鯨豚協會說明，病理解剖初判革龜個體營養狀態無嚴重異常，食道後段至全段胃腸道嚴重潮紅伴隨漿膜水腫，內視鏡無法評估的食道後半至胃部塞滿橘黃色網具，腎臟有嚴重病變，心臟與腸繫膜血管內有發現微小氣泡，胃部的網具研判為流刺網，但無法確定來源。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／中華鯨豚協會）

中華鯨豚協會表示，攤開網具總長超過7公尺，若加上前日手術取出的1.6公尺網具，這隻革龜共誤食了近9公尺的流刺網並阻塞在180公分食道與胃中，初步判定革龜因誤食大量流刺網，導致消化道阻塞並造成急性食道與胃的傷害與壞死，然而消化道後段的炎症反應與腎臟病變的成因還無法釐清，完整的死因分析還須等待病理切片報告才可確認。

關鍵字： 革龜流刺網生態危機宜蘭漁業影響

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