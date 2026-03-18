這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

▲貓咪困惑表情爆紅。（圖／翻攝自TikTok／ace_vailtura）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人拍下家中11歲寵物貓面對小寶寶的有趣反應。只見面對嚎啕大哭的嬰兒，名叫Reno的橘貓卻露出十分驚訝的表情，還慌張的不斷左顧右盼，完全不曉得該怎麼辦，困惑反應讓網友笑翻。

寶寶情緒大爆發 橘貓看傻眼

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女網友@ace_vailtura時常在網路上分享11歲橘貓Reno的生活日常，獲得許多粉絲關注，近來她在TikTok上分享，Reno第一次遇到幼孩情緒崩潰、嚎啕大哭的場景爆紅。

影片中可看到，當男主人忙著安撫嬰兒時，Reno被混亂的情況嚇了一大跳，當下瞬間愣住，一下看著嬰兒、一下看著正在拍片的女主人，完全搞不清楚狀況，讓主人笑稱，「牠臉上超真實困惑的反應，真的是笑死我了」。

影片曝光短短2周便獲得970多萬點閱，網友也都被Reno的反應逗笑，「媽媽，快做點什麼啊」、「有9條命也沒辦法」、「貓：現在到底是什麼狀況」、「老實說，我自己遇到孩子這樣哭時，反應會和Reno差不多」。