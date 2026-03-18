剛做完手術！虛弱汪看到「最愛娃娃」秒緊抱　網融化：根本小寶寶

▲狗狗手術後獲得情緒支持。（圖／翻攝自TikTok／alongcamepolli）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻剛做完結紮手術的狗狗，在麻藥還未散去，昏昏沉沉搭車時，在車上看到牠最心愛的娃娃，立即伸掌把娃娃抱在懷中，心情成功被娃娃安慰，臉上露出幸福的表情，讓許多網友融化。

最棒慰勞 虛弱狗狗看到娃娃秒開心

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主人2月25日在網路上分享，3個月大的寵物犬波莉(Polli)做完結紮手術後，狀態十分不好，因為麻藥導致昏昏沉沉的牠，看起來沒有精神又疲憊。

主人為了慰勞辛苦的波莉，早就在車上準備了牠最愛的驢子娃娃，果然沒有元氣的波莉一看到娃娃，立刻緊緊抱在懷中，原本消沉的表情也變得開心許多。

百萬影片擄獲許多網友的心，都十分不捨剛做完手術的波莉，「牠表現得像個小寶寶」、「真是個小可愛」、「要趕快好起來喔」、「祝寶寶早日康復」。面對廣大網友的關心，女主人在留言中回覆，波莉抱著娃娃感到安心，很快就睡著了。