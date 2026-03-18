ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

剛做完手術！虛弱汪看到「最愛娃娃」秒緊抱　網融化：根本小寶寶

剛做完手術！虛弱汪看到「最愛娃娃」秒緊抱　網融化：根本小寶寶。（圖／翻攝自TikTok／alongcamepolli）

▲狗狗手術後獲得情緒支持。（圖／翻攝自TikTok／alongcamepolli）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻剛做完結紮手術的狗狗，在麻藥還未散去，昏昏沉沉搭車時，在車上看到牠最心愛的娃娃，立即伸掌把娃娃抱在懷中，心情成功被娃娃安慰，臉上露出幸福的表情，讓許多網友融化。

最棒慰勞　虛弱狗狗看到娃娃秒開心

[廣告]請繼續往下閱讀...

主人2月25日在網路上分享，3個月大的寵物犬波莉(Polli)做完結紮手術後，狀態十分不好，因為麻藥導致昏昏沉沉的牠，看起來沒有精神又疲憊。

@alongcamepolli Meet Polli ❤️ our new baby! #fosterfail #shelterdog #adoptdogs #dogsoftiktok #dogs ♬ Little Things - Adrián Berenguer

主人為了慰勞辛苦的波莉，早就在車上準備了牠最愛的驢子娃娃，果然沒有元氣的波莉一看到娃娃，立刻緊緊抱在懷中，原本消沉的表情也變得開心許多。

百萬影片擄獲許多網友的心，都十分不捨剛做完手術的波莉，「牠表現得像個小寶寶」、「真是個小可愛」、「要趕快好起來喔」、「祝寶寶早日康復」。面對廣大網友的關心，女主人在留言中回覆，波莉抱著娃娃感到安心，很快就睡著了。

關鍵字： 手術寵物娃娃療癒情緒支持Polli

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【開戰最猛襲擊】美駐伊拉克使館遭無人機轟炸！震撼攔截畫面曝

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

差點被安樂死！　6歲小貓嚴重腸阻塞手術挖出「26個髮圈」

不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

女回家見「6貓窗前排隊」等門萌翻　網見畫面驚：混了一隻大貓

2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了

曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

外送員上樓送餐「聞到可怕臭味」　警在衣櫥找到腐爛女屍

男在動物收容所猶豫　突被小貓「拍肩搭訕」選定：這奴才我要了

好絕望！野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

小貓熊「茜茜」平安抵台！　未來將為瀕危動物保育做貢獻

小貓熊「茜茜」平安抵台！　未來將為瀕危動物保育做貢獻

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

泰5種本土喵星人被正式列為「寵物級國家象徵」 與大象並列

三腳法鬥遇見截肢貓貓！成跨物種好友　美收容所盼不分離領養

剛做完手術！虛弱汪看到「最愛娃娃」秒緊抱　網融化：根本小寶寶

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

差點被安樂死！　6歲小貓嚴重腸阻塞手術挖出「26個髮圈」

海洋悲歌！宜蘭革龜誤食9公尺流刺網喪命　解剖驚見消化道全塞滿

好絕望！野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

瀕危東方白鸛高壓電塔築巢　空拍機近距離干擾害公鳥一度飛離

不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

前主播涉詐男友420萬不認罪　出庭互撕私事嗆不知廉恥都哭了

《愛你》女星遭爆「片場臭臉催工作人員」　影片流出掀網兩派論戰

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

杜拜巧克力爆紅「一片熱量＝1.5個排骨便當」！營養師教4招聰明吃

上班最怕遇到這種人！「職場老鼠屎」5大特點　小心被拖下水

自主人工智能引發的風暴　即將到來

鍾明軒認接不到業配再發聲！　無懼遭酸民嘲笑：人生體驗繼續下去

美空軍基地爆槍擊！「活躍槍手」現身釀1死1傷　現場一度全封鎖

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

寵物動物熱門新聞

男在動物收容所猶豫　被小貓「拍肩」強迫收編

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

小貓熊茜茜抵台　將為保育做貢獻

虎斑貓每天叼玩具　奶音求主人陪玩

薩摩耶巧遇垃圾車　忍不住嗷嗚～

剛做完手術　虛弱汪看到「最愛娃娃」緊抱

女回家見6貓窗前等門　畫面萌翻

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

東方白鸛寶寶才誕生就受驚　空拍機亂象引發撻伐

橘貓狂舔兔兔　愛的實在太沉重

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖舉爆紅

要換床單汪不讓　便身龍捲風抗議

革龜誤食9m流刺網喪命　解剖驚見消化道全塞滿

讀者迴響

熱門新聞

男在動物收容所猶豫　被小貓「拍肩」強迫收編

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

小貓熊茜茜抵台　將為保育做貢獻

虎斑貓每天叼玩具　奶音求主人陪玩

薩摩耶巧遇垃圾車　忍不住嗷嗚～

剛做完手術　虛弱汪看到「最愛娃娃」緊抱

女回家見6貓窗前等門　畫面萌翻

媽急衝超市買菜　3小時後只帶小貓回家

東方白鸛寶寶才誕生就受驚　空拍機亂象引發撻伐

橘貓狂舔兔兔　愛的實在太沉重

6周大阿金天生「包手」　罕見突變爆紅

清潔工辛苦帶毛孩上夜班　住戶暖舉爆紅

要換床單汪不讓　便身龍捲風抗議

革龜誤食9m流刺網喪命　解剖驚見消化道全塞滿

橘貓初遇嬰兒大哭　傻眼反應爆紅

熱門寵物影片

更多
小貓熊「茜茜」平安抵台！　未來將為瀕危動物保育做貢獻

小貓熊「茜茜」平安抵台！　未來將為瀕危動物保育做貢獻

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面