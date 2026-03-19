粉絲太瘋狂！泰男闖圍欄「近距離狂拍彈跳豬」　母子受驚嚇畫面曝

▲泰國傳出一名男子闖入圍欄，近距離拍攝彈跳豬。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

泰國侏儒河馬彈跳豬(Moo Deng)因為可愛外型意外在全球爆紅，然而近來卻傳出當地一名男子趁著遊客與飼養員不在時，擅自闖進動物圍欄中，近距離拍攝Moo Deng和牠的母親Jona的照片或影片，令2隻動物受到不小驚嚇。

男子闖進圍欄狂拍 1、2分鐘才離開

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泰國Khao Kheow Zoo動物園對外表示，事件發生在17日下午5時左右，一名男子趁著飼養員正忙著照顧其他動物，潛入只限工作人員進入的區域，近距離拍攝Moo Deng和Jona，他在圍欄內待了約1、2分鐘才被工作人員發現。

???????? CCTV captured the moment a Thai content creator entered the enclosure of the pygmy hippo Moo Deng this evening while staff were occupied



Khao Kheow Open Zoo confirmed Moo Deng was unharmed. The man was apprehended and handed over to police. pic.twitter.com/MjVF6YIkVI — Planet (@zaibi0117) March 18, 2026

從網路上流傳畫面中可發現，疑似是Moo Deng粉絲的男子手上當時拿著平板，一邊拍攝一邊緩緩靠近Moo Deng，後來他又將鏡頭對著Jona，Moo Deng疑似對他發出警告聲，男子才後退離開。

彈跳豬母子受驚嚇 闖入男子被逮捕

動物園表示，保全人員已將闖入的男子逮捕並且移交給警方，Moo Deng、Jona與當時和牠們在一起的飼養員都沒有受傷，不過2隻動物似乎都受到驚嚇，獸醫團隊後續將密切觀察。

警方目前以非法侵入的罪名對男子提出起訴，調查仍在進行中。動物園表示，他們將採取一切法律行動，並呼籲遊客入園時請遵守所有規則與指示，以確保自身與動物安全。