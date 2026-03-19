粉絲太瘋狂！泰男闖圍欄「近距離狂拍彈跳豬」　母子受驚嚇畫面曝

▲泰國傳出一名男子闖入圍欄，近距離拍攝彈跳豬。（圖／達志影像／美聯社）
記者李振慧／綜合報導
泰國侏儒河馬彈跳豬(Moo Deng)因為可愛外型意外在全球爆紅，然而近來卻傳出當地一名男子趁著遊客與飼養員不在時，擅自闖進動物圍欄中，近距離拍攝Moo Deng和牠的母親Jona的照片或影片，令2隻動物受到不小驚嚇。
男子闖進圍欄狂拍 1、2分鐘才離開
泰國Khao Kheow Zoo動物園對外表示，事件發生在17日下午5時左右，一名男子趁著飼養員正忙著照顧其他動物，潛入只限工作人員進入的區域，近距離拍攝Moo Deng和Jona，他在圍欄內待了約1、2分鐘才被工作人員發現。
???????? CCTV captured the moment a Thai content creator entered the enclosure of the pygmy hippo Moo Deng this evening while staff were occupied— Planet (@zaibi0117) March 18, 2026
Khao Kheow Open Zoo confirmed Moo Deng was unharmed. The man was apprehended and handed over to police. pic.twitter.com/MjVF6YIkVI
從網路上流傳畫面中可發現，疑似是Moo Deng粉絲的男子手上當時拿著平板，一邊拍攝一邊緩緩靠近Moo Deng，後來他又將鏡頭對著Jona，Moo Deng疑似對他發出警告聲，男子才後退離開。
彈跳豬母子受驚嚇 闖入男子被逮捕
動物園表示，保全人員已將闖入的男子逮捕並且移交給警方，Moo Deng、Jona與當時和牠們在一起的飼養員都沒有受傷，不過2隻動物似乎都受到驚嚇，獸醫團隊後續將密切觀察。
警方目前以非法侵入的罪名對男子提出起訴，調查仍在進行中。動物園表示，他們將採取一切法律行動，並呼籲遊客入園時請遵守所有規則與指示，以確保自身與動物安全。
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