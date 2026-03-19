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拒絕拋棄毛孩！中東關閉領空　夫妻開車5小時帶貴賓犬一起離開

拒絕拋棄毛孩！中東關閉領空　夫妻開車5小時帶貴賓犬一起離開。（圖／翻攝自Instagram／poodletechno）

▲夫婦不辭辛苦，堅持帶寵物犬一起離開。（圖／翻攝自Instagram／poodletechno）

記者李振慧／綜合報導

中東戰火局勢緊張，許多居住在杜拜等城市的外籍人士紛紛搭機逃離，卻導致大量寵物被主人拋棄在街上的景象。國外一對居住在杜哈(Doha)的夫婦採取了完全不同的做法，拒絕拋下他們的寵物犬。

中東各地領空關閉　夫婦開車帶寵物犬離開

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自以色列與美國2月28日對伊朗發動空襲，伊朗軍方後續也對包含卡達、阿聯酋等地區進行報復性攻擊，導致大量外籍人士紛紛搭機逃離當地。杜拜獸醫指出，有飼主嫌帶寵物一起上機的手續太麻煩，竟然把健康寵物帶來安樂死，引發外界批評。

一對居住在杜哈的夫婦近來在網路上分享，由於當地許多航班取消，他們為了把貴賓犬一起帶走，不惜長途開車，前往沙烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)搭機，「航班取消、領空關閉，還能帶著狗狗離開卡達嗎？我們做到了」。

開5小時車跨國救犬　夫婦：為了牠值得

影片中可看到，這對夫妻一路開著車，花了5個小時從杜哈前往利雅德，為了能讓旅途順利，他們特別為寵物犬準備好出入關許可證、獸醫文件、健康證明等各種文件，然而抵達利雅德後，要搭機時發現還需要準備更多文件，好不容易才上機。

一路的歷程雖然十分辛苦，然而寵物犬只是靜靜待在主人身邊，似乎外界的混亂情況完全與牠無關，讓主人忍不住笑稱，「這是一段漫長且艱辛的旅程，牠根本不知道這一切的麻煩都是為了牠」，很慶幸最後一切順利。

關鍵字： 中東戰火寵物伊朗Doha卡達貴賓犬poodletechno

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