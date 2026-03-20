「黑貓紅線」牽起13年情緣　攜手走過動保之路：用紅色炸彈延續愛

▲新人選在動物之家拍攝婚紗照。（圖／新北市動物保護防疫處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

資深動保人士湯弘至與妻子吳小姐長期投入流浪動物誘捕、醫療與送養工作，愛情長跑13年後因各自領養的黑貓而牽起結成連理的契機，成就一段特別的「紅線」。兩人特地選在動物之家拍攝婚紗照，希望透過這顆紅色炸彈，讓更多人看見這群仍在等家的毛寶貝們。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這條動保之路，兩人攜手相伴。（圖／新北市動物保護防疫處提供）



湯弘至多年來站在第一線執行TNVR與救援工作，手臂上甚至仍可看見被浪貓誤傷的抓痕，他笑說「這些傷痕都是守護生命的勳章」，並強調唯有全民一同參與浪犬貓結紮，才能從根本改善街頭流浪動物的問題。TNVR是指對遊蕩動物進行「捕捉」、「絕育」、「施打疫苗」及「原地回置」，是近年來多動保相關團體推廣的概念。

因毛孩牽起的緣分 在動物之家延續理念

這對新人在生命中重要的時刻，以行動支持動物保護理念，不只是一段愛情，更是一場生命教育。兩人相識數十年，湯弘至的動保之路始終有著妻子的相伴。他們選在新北市中和動物之家拍攝婚紗照，當天也迅速和園區的毛孩們自然互動、玩成一片，期待將這份喜悅分享給每一隻收容犬貓，並邀請更多民眾走進動物之家。

▲拍攝當日，新人迅速和園區毛孩玩成一片。（圖／新北市動物保護防疫處提供）



湯先生覺得中和動物之家環境幽雅、開放免費參觀，非常適合親子前來，大人與孩子都能在動物之家學到珍貴的生命教育。新北市多處動物之家環境清幽，而中和動物之家今年完成內部翻修，收容空間與環境品質明顯提升，讓犬貓能在更舒適、放鬆的環境下生活，也拉近民眾與動物的距離，提升認養機會。

▲▼「黑貓紅線」牽起13年情緣，新人用紅色炸彈來延續愛。（圖／新北市動物保護防疫處提供）



新北市動保處表示，感謝湯弘至夫婦以溫暖行動宣導動物保護理念，民眾在不影響動物福祉前提下，若有相關拍攝或公益合作需求，皆可事先提出申請，共同為動物保護努力。另動保處攜手數位發展部全國首創推出「AI寵物認養媒合系統」，透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供精準媒合建議、完整動物資訊與醫療地圖查詢功能，協助毛寶貝找到真正適合的家，誠摯邀請民眾多加利用，共同給予收容動物一個溫暖的家。

▲湯弘至長年致力於動物保護。（圖／新北市動物保護防疫處提供）