爆紅小猴Punch疑似「交女友」親親放閃　網笑：竟然比我早脫單　

▲Punch疑似交女友，引發網路討論。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

日本千葉縣市川市動物園小猴子Punch（日文名パ ンチ）被母親拋棄後，因為整天抱著娃娃尋求安慰爆紅，近來傳出疑似結交女友的消息。有網友拍到Punch和新交到的朋友親暱依偎在一起，甚至還有親親，相關話題在網路上爆紅。

曾難以融入猴群 小猴Punch交到朋友

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獼猴Punch因為從小被人工哺育長大，使得牠一開始被轉移至其他同類一起生活的環境時，發現牠很難融入猴群，甚至當牠試圖與其他猴子互動，有時還被推開，讓許多網友感到心疼，幸好隨著時間過去，Punch的融入情況愈來愈好。

近來有網友在X、TikTok、Reddit各大平台上分享，Punch疑似交到要好的女朋友，常常與這隻雌性獼猴依偎在一起，互相追逐、玩耍，甚至還被拍到親吻擁抱的畫面。

Punch交女友爆紅 真實身分引發猜測

消息傳出後立即爆紅，引發許多網友討論，「我為小Punch感到驕傲，牠值得擁有一個女朋友」、「連Punch都交到女友了，你還單身」、「一隻被排擠的小猴子都比我早交到女友」。還有網友指出，「Punch女友的毛色和牠之前一直帶著的玩偶媽媽一樣」。

許多網友都十分好奇Punch新女友身分。有國外媒體指出，Punch的新女友疑似是一隻叫做Momo-chan的雌猴，但也有網友澄清，那隻雌猴不叫Momo-chan，而是已經5歲的Moe-chan，由於獼猴通常3、4歲已經性成熟，認為5歲的Moe-chan不太可能將只有7個月大的Punch視為戀愛對象，比較像是姊弟的友好關係。