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不愧是主子！虎斑貓絕食2天　奴才「噴4.7萬送醫」傻：只是吃膩

不愧是主子！虎斑貓絕食2天　貓奴「噴4.7萬送醫」傻：只是吃膩。（圖／翻攝自TikTok／llcool.a）

▲飼主對愛貓的檢查結果傻眼。（圖／翻攝自TikTok／llcool.a）

記者李振慧／綜合報導

美國一名貓奴分享一件令人哭笑不得的寵物醫療事件，他發現所養的虎斑貓已經連續2天沒有進食非常緊張，趕緊帶去看獸醫，沒想到花了1500美元（約台幣4.7萬元），做抽血、X光等檢查，結果只是因為貓主子「吃膩了」，讓他超傻眼。

以為主子病重　真相竟是想換口味

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這名飼主上月在TikTok分享影片，他在影片中表示，所養的虎斑貓連續2天不吃東西，嚇得他以為主子健康出現狀況，趕緊帶去看獸醫，不惜花大錢讓主子接受各種檢查，結果獲得的診斷卻是「吃膩雞肉」。

@llcool.a

Please tell me someone else’s cat has done this

♬ Oh No (Instrumental) - Kreepa

原本擔心愛貓可能生病，最後卻是一場誤會，心情宛如坐雲霄飛車一樣上上下下，讓這名飼主無奈詢問網友，「請告訴我，誰家的貓也會這樣」。

影片獲得破千網友留言，「所以我每天都餵牠們不同的食物，我沒時間和牠們玩金錢遊戲」、「花了800美元（約台幣2.5萬元），結果獸醫告訴我，貓只是不爽我們外出一整晚所以記仇」、「我家的貓不吃紅肉，喜歡吃海鮮，也不能只吃雞肉，看牠這麼可愛想吃什麼就吃吧」、「我家有4隻貓，牠們喜歡吃的東西全都不一樣」。

關鍵字： 貓咪挑食獸醫寵物吃膩虎斑貓貓奴

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