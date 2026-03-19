黑貓差點被安樂死　獸醫從牠肚子裡掏出「26條髮圈」

▲獸醫在貓咪的肚子裡取出的髮圈數量驚人。（圖／翻攝自HALO No-Kill Rescue Shelter）



記者李依融／綜合報導

美國佛羅里達州6歲黑貓Midnite被簽署了「安樂死同意書」，所幸及時被反安樂死的收容所救下，手術後才發現，Midnite的腸胃裡竟然取出26條髮圈，這看起來不起眼的小物，差點讓喵星人送命。

Midnite因腸胃問題被送醫，檢查後發現是腸阻塞，隨後被簽下安樂死同意書。然而動物醫院無法就這麼讓貓咪離世，於是致電無安樂死的動物救援中心求助，在獲得支援後隨即為貓咪動手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獸醫師手術中一看，發現卡在Midnite體內的竟然是26條髮圈，這些在家往往莫名消失的小東西，竟然出現在貓咪的杜子裡，而Midnite差點因此送命。

幸運的是Midnite得到了及時救援，如今正在恢復中，每一餐都吃得乾乾淨淨。志工表示，「所謂的『吃光光』，甚至是碗一放下，Midnite就立刻撲上去，食欲旺盛到不行。」

志工提醒，現在Midnite重獲新生，但並非每隻毛孩都這麼幸運，因此務必將家中的小物件收好，以免貓咪誤食危害健康。

▲Midnite手術完食慾好得驚人。（圖／翻攝自HALO No-Kill Rescue Shelter）