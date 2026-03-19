小主人流感請假一周　狗狗被迫育兒「眼神死」逗笑5.4萬網友

記者李依融／採訪報導

小主人得了流感請假一周，看狗狗Molly趴在地上的眼神，就知道有多無奈了！媽媽拍下兒子與狗狗的互動笑說，「這幾天育兒的重擔落在了狗身上」。

Threads@ginayaya分享，就讀小學的兒子日前得到流感，請病假快一周，只見兒子整天都想跟愛犬Molly黏在一起，沒想到讓拍下Molly眼神死的表情，超級無奈的模樣獲得5.4萬讚，網友忍不住笑說「狗：還是我去上課？」、「狗狗要求補休」、「狗：我可以幫他上學！真的！」、「狗狗：你不管管你兒子嗎？」。

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▲Molly被迫當了將近一周保母，臉都垮了。（圖／Threads@ginayaya提供）



這隻叫做Molly的狗狗目前將近8個月大，別看牠身型壯碩，其實「還在大」。Threads@ginayaya表示，Molly是從浪浪別哭領養來的，家裡2個小孩全程參與做功課與認養的過程，而家中原本就有養貓，所以孩子們原本就有照顧寵物的經驗，現在更是跟Molly感情超級好，經常一起在床上看書。

▲小主人們非常喜歡Molly。（圖／Threads@ginayaya提供）

Threads@ginayaya說，Molly屬於「任勞任怨」的類型，在家裡都任孩子們賴著，即使露出生無可戀的表情，還是會和小主人們黏在一起。她也提到，Molly加入後生活變得更加充實忙碌，「很像多生一個小孩，但很開心，狗狗加入後每天都很充實」，不過他們也有不能想出國就出國的覺悟，「會很擔心Molly要去住宿會寂寞」。

有了Molly的陪伴，分擔了媽媽的育兒日常，看著孩子們跟Molly感情這麼好，總是被眼前的畫面萌到，覺得Molly的加入讓家裡更幸福了。

▲媽媽說領養Molly彷彿多生了一個小孩，更忙碌但更幸福。（圖／Threads@ginayaya提供）