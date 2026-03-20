動保處爆虐狗！　明星犬慘死鐵籠內

▲桃園市動保處管制隊日前圍捕狗媽媽，卻在吹箭後任其逃跑，最終導致狗兒溺水身亡悲劇。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市號稱持續推動「尊重生命、友善共融」為理念的動保政策，市長張善政更揚言要讓桃園成為全台最友善寵物城市，但近年桃園市動保處問題不斷，接連爆出李孟寶白骨案、狗肉屠宰場和民宅非法繁殖紅犬外，動物保護處管制隊日前還吹箭捕捉剛生產的母狗，卻未注意地形而導致母狗落水身亡，桃園市動物保護教育園區更驚傳虐狗案，讓動保人士認為動保處「螺絲鬆」，要求整頓。

知情人士透露，桃園市動保處內部管理混亂，處長王得吉對處內同仁「管不動、叫不來」導致問題叢生，對於家犬絕育案極度拖延外，還有大批犬隻登記桃園動保處晶片，明明未絕育卻登記成已絕育，且犬隻誘捕和絕育手術品質不佳，有狗兒還沒絕育，卻被醫院判定已絕育後剪耳原放，犬隻遭誘捕致死更頻頻發生。

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桃園市動保處2025年12月接獲通報，指大園區有浪犬生產而陳情捕捉，管制隊員到現場發現大批遊蕩犬，鎖定被通報的母狗後便開始展開搜捕，並為求效率而對母狗吹箭麻醉。

捕捉在動手前要觀察地形，避免動物在慌亂中發生意外，但管制隊員不顧現場鄰近河邊而吹箭，見狗媽媽逃竄，簡單搜捕未見其身影後，便帶著7隻幼犬離開現場，前後現場停留時間僅約一小時，通知配合的動保團體前來絕育大批遊蕩犬更隻字未提有母狗遭到麻醉。

動保團體接獲通知後趕抵，從當地工廠警衛口中得知動保處曾吹箭，在河堤邊仔細搜尋後，最終在大排出水口發現狗媽媽載浮載沉的遺體，動保團體將狗屍帶回，經醫師判定確認其為溺斃身亡。

▲桃園市動物保護教育園區明星犬阿布，1月因工作人員疏失而在鐵籠內痛苦4小時後死去，園區內更驚傳虐待情事。

桃園市動物保護教育園區（新屋收容所）也傳出虐狗，義務動保員指控，「明星犬」阿布因個性活潑、長相可愛而深得志工和醫生喜歡，還有民眾慕名前來互動，阿布卻在1月死於鐵籠中。

該名動保員透露，阿布死因為「急性胃扭轉」，該症狀極為痛苦，死前會不斷掙扎、哀鳴，若及時發現仍有救治機會，負責該區的工作人員竟然毫無察覺，任由阿布在欄位中忍受約4小時的劇痛直至斷氣，最後竟是路過的志工發現遺體。

更離譜的是，當熱心獸醫詢問狀況時，該名管理員竟老羞成怒，對醫護人員咆哮辱罵「殺小」，並試圖將責任推給志工，謊稱是志工遛狗出問題，直到被醫護反駁當天根本無人遛阿布，其推諉塞責的嘴臉才被拆穿。

該名工作人員並非首次出包，志工指出，2025年8月，比特犬「瓦斯桶」因熱衰竭死亡，當時負責的人員就是同一位，所內更接連發生令人髮指的虐待行為，因受傷在行政大廳安置的貴賓犬「大貴」，竟被該管理員當眾狠踢，另一隻名為「白菜」的狗也難逃毒腳。對於所內飼養的比特犬，該管理員更習慣以高壓水管噴射威嚇，行徑極其粗暴。

▲桃園市長張善政揚言要讓桃園成為全台最友善寵物城市，動保處卻在處長王得吉（右）的帶領下問題不斷，更遭批評螺絲已鬆。

志工憤怒質疑：「阿布事件當天，負責的獸醫師為何沒巡房？為什麼監視器又是壞的？」收容所從管理到硬體設施「螺絲全鬆」，卻從不見內部進行懲處，導致這群守護者淪為踐踏動物尊嚴的加害者。

「收容所裡到底要死多少動物你們才會覺醒？」義務動保員痛批，收容所上下螺絲全鬆，按照收容所的態度，「狗給你們死了叫正常，活著叫運氣」，要求失職人員離開園區，虐狗者則得接受法律制裁。

知情人士表示，桃園市動保處沉痾已久，農業局將其視為重點輔導單位而多次關心，但改善往往流於表面，雷聲大雨點小後變故態復萌，導致桃園動物在錯誤政策下持續受苦，呼籲張善政正視動保處問題，別讓類似悲劇不斷發生。

桃園市動保處長王得吉表示，犬隻落水案的管制隊員平時做事積極，與民眾溝通良好，當時可能是求好心切，吹箭後見狗兒逃跑還找了三十多分鐘，無所獲才離開現場，動保處有針對兩位隊員記過處分並再次宣導，隊員也同樣受到打擊，後續會針對吹箭時機會再教育訓練。

至於新屋收容所遭控虐待，王得吉回應，胃扭轉在大型犬身上容易發生，有時很急性，而在阿布離世後，當周就開了工作人員的教育宣導，並落實獸醫的責任分區，規定獸醫每天都要去巡邏棟舍，有狀況就寫在紀錄表中，此紀錄則每天要呈給他減少突發狀況，遭指控的同仁被投訴後也做了約談，該同仁在第一時間調整職務，目前則已經離職。

王德吉也坦言，過去從送交幼犬給李孟寶照顧送養，當時因李孟寶很有名，許多單位都與他合作，同仁提議與李適當配合，他則建議要去看現場狀況，但當時管制隊同仁沒有落實，事件爆發後已調整相關人員職務，小隊長和動保課長調離現職，李孟寶則移送檢調，後續因絕育比例拉高、幼犬窩數減少，在此事爆發後便再未與民間狗場合作。

王得吉表示，因動保案件量大，觀音土狗繁殖場案「中間有拖到」，動保處發現「該做的裁罰都沒做」，立刻補裁罰並強制執行，動保處判斷現場環境不好而沒入犬隻，這批狗兒目前在臨時園區安置，待本園區有位子便會安排比較不兇的狗進入本園區，因臨時園區是租借，場主不願志工進去，這才成為管制區域。

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