早上「貓咪鬧鐘」蹭蹭催小孩起床　有人還在睡就直接躺身上

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Rabe發現家裡的緬因貓「Spring」每天早上都會擔任貓咪鬧鐘，叫兩位愛賴床的人類哥哥起床，左邊右邊輪流磨蹭都有照顧到。神奇的是原本有起床氣、很容易哭鬧的小孩們被貓咪叫醒後，反而都比較願意乖乖離開溫暖的棉被。

▲每天叫哥哥起床是Spring的固定任務。（圖／Threads@rabe_catgroomer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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看見哥哥賴床 準時提供叫醒服務

影片中，Spring看見哥哥們都天亮了還在賴床，於是悄悄跑到兩人身邊輪流蹭臉蹭身體，彷彿在提醒現在已經不早了快起來，看見他們沒反應還很有耐心地趴在中間，不時摸摸臉又過去聞幾下。後來弟弟在貓咪的「溫柔攻勢」下自己起床，只剩哥哥還在睡，於是Spring馬上再次出動，用自己的毛毛手去撥哥哥，最後乾脆直接躺在他身上。

▲發現哥哥還不起來，乾脆直接躺在他身上。（圖／Threads@rabe_catgroomer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

晚上是貼心陪床天使

剛開始媽媽還以為貓咪只是愛找哥哥們撒嬌，沒想到在翻監視器時，發現Spring晚上都會自動跑去找小朋友一起睡，就算不小心被踢到或壓到都完全不生氣，跟早上催人起床的模樣完全不同。許多網友也表示這位貓咪保母非常貼心，「幸福的孩子跟貓咪一起長大」、「好懂事的貓喔」、「我給我家的貓看，他說這是AI」。