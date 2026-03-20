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診所貓每晚失蹤不讓打烊　「神犬一出動秒破案」虎斑貓臭臉被捕

診所貓每晚失蹤不讓打烊　「神犬一出動秒破案」虎斑貓臭臉被捕。（圖／翻攝自TikTok／hustlethemalinois）

▲貓咪一下就被找到。（圖／翻攝自TikTok／hustlethemalinois）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一間獸醫診所發生貓咪失蹤事件，診所虎斑貓Turbo十分調皮，每晚都會突然失蹤，和工作人員大玩「躲貓貓」，工作人員最後沒有辦法，找來所養的追蹤犬幫忙調查，果然一下就找到，貓貓被發現時還一臉不開心的樣子，讓影片爆紅。

躲貓貓慣犯　診所派牧羊犬追蹤

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影片由在獸醫診所工作的女子克莉絲塔(Krista)去年9月分享在網路上，沒想到曝光後立刻爆紅，獲得260多萬點閱。影片中顯示，當獸醫院要打烊時，突然發現診所中的常駐貓咪Turbo失蹤，讓工作人員非常慌張。

@hustlethemalinois I think Turbo may have slapped the crap out of him for being a snitch ???? #vetmed #searchandrescue #bedtime ♬ original sound - Hustle_the_Malinois

克莉絲塔表示，由於Turbo幾乎每天晚上都會上演「躲貓貓」大戰，讓工作人員大費周章尋找，她覺得是時候使出殺手鐧，便派出所養的比利時牧羊犬(Belgian Malinois)哈斯爾(Hustle)來找貓咪。

牧羊犬「搜救魂」上身　秒抓到貓貓

影片中可看到，訓練有素的哈斯爾發揮追蹤犬才華，一下子就從眾多櫥櫃中找到Turbo，Turbo疑似因為捉迷藏太快結束，臉上一臉不太開心的樣子，可愛畫面讓網友大讚，「狗狗好像警察，一下就把門打開了」、「開門！是警察」、「貓咪臉上露出『怎麼會這樣』的表情」。

診所後來在其他影片中表示，Turbo原本是一隻流浪貓，因為發生嚴重車禍，導致牠失去一條腿和尾巴，雖然工作人員多次嘗試幫她找新家，但Turbo似乎不想被收養，便一直住在診所中。

關鍵字： 貓咪追蹤犬躲貓貓獸醫診所流浪貓TurboBelgian Malinois

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