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橘貓窩嬰兒床抱寶寶　奴才被萌暈：認識不到20天這麼喜歡？

記者李依融／採訪報導

橘貓辛巴跟寶寶一起躺在嬰兒床裡，親暱地抱著牠最愛的寶寶，這個畫面讓媽媽被萌到，笑說「這隻小嫩嬰跟你認識不到20天，這麼喜歡的嗎？」。

Threads@liu82802分享影片，只見小寶寶躺在嬰兒床裡，辛巴則塞在旁邊給了滿滿的安全感，喵星人的手還抱著寶寶，看著奴才的表情好像在說「這小傢伙我很喜歡」。媽媽分享，其實辛巴也還是個小朋友，目前6、7個月大，是在懷孕28到30周時領養的，「我娘家原本就有2隻貓，懷孕後很希望有貓咪陪寶寶長大，所以就領養了辛巴。」

辛巴個性相當黏人，寶寶還沒出生時，牠就喜歡抱著媽媽的肚子一起睡覺，似乎那時候就知道有個小寶貝在媽媽的肚子裡，寶寶出生接回家後，辛巴也立刻接受了小奴才，一點也不害怕反而會主動靠近，甚至喜歡一起睡覺。媽媽強調，只有大人在場時，才會讓辛巴跟寶寶一起睡。

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這段影片目前已經有13萬讚，網友看到辛巴彷彿對寶寶「宣示主權」的表情，也被這位小哥哥融化，「是個有貓咪罩的小寶貝呢」、「這畫面太療癒了吧」、「有沒有可能牠只是想搶嬰兒床？」、「貓咪也喜歡聞寶寶的奶香味嗎」、「那麼小就有守護喵好羨慕啊」。媽媽去育嬰回來看到隨手PO的影片竟然受到熱烈歡迎，感到非常意外，也很樂見其他網友分享毛孩與寶寶相處的溫馨時刻。

嫩嬰的守護喵。（圖／Threads@liu82802提供）

▲寶寶還在肚子裡時，辛巴就很喜歡抱抱了。（圖／Threads@liu82802提供）

關鍵字： 小孩與貓喵星人橘貓領養嬰兒養貓

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