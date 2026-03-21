不想動！「液態喵喵」流下樓梯　姿態軟爛差點被誤會癱瘓

▲飼主沒帶貓咪下樓，結果牠變成液體一路溜下來。（圖／Threads@lucien0511提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友lucien下樓時看到家裡的玳瑁貓在門口發呆，雖然平時都會順便把貓女兒帶下去，於是這次故意讓牠自己走樓梯。結果主子直接變成「液態」一路從樓梯頂部流動到底下，軟爛的姿態讓一堆網友差點以為牠癱瘓了。

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▲。（圖／Threads@lucien0511提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才不接駕 決定使用液體形態下樓

影片中，這隻喵星人保持著側躺姿勢，一格接一格滑下樓梯，全身彷彿變成液體一樣柔軟。每往下一階還會故意停頓幾秒鐘，似乎是在暗示奴才快來接本公主下樓，但最後還是自己「流」到最後一層。飼主還特別解釋，貓女兒的每年都有固定去找獸醫健康檢查加抽血，身體絕對沒問題，「真要是有問題，我只懷疑是智商的問題，那是唯一沒做過的檢查」。

▲正在偷看奴才有沒有要接自己。（圖／Threads@lucien0511提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

真的是健康小貓咪

後來鏟屎官放出貓咪在樓梯奔跑的影片，證明牠真的四肢健全健康無虞，而且還是家裡最獨立的貓，只會在早上要下樓、有客人出現或是進房間陪睡時才會撒嬌。許多網友也笑說牠看起來壞掉惹，「都說黑白色的貓神經，但玳瑁色的也是重災區」、「像極了我上班下樓的樣子」、「軟爛姿態好可愛」。



