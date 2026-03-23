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變暖了！柴犬狂噴「毛毛雨」　空氣中充滿春天的象徵

記者賈沐蓉／綜合報導

隨著天氣回暖，也到了毛小孩換毛的季節。日本信州的某位飼主就展示了家裡5歲柴犬たけちよ換毛時有多誇張，當他用力地搔著狗狗的背部，身上的廢毛就像蒲公英的絨毛一樣瘋狂飄散，瞬間讓房間下起一場小小的「毛毛雨」。

▲。（圖／翻攝自X／@takechiyo_shiba）

▲換毛期來臨，たけちよ身上的廢毛像蒲公英一樣到處飄。（圖／翻攝自X／@takechiyo_shiba）

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春天限定奇景　柴犬變身蒲公英狂噴毛

影片中，たけちよ趴在塌塌米上讓鏟屎官幫忙抓癢，剛換下來的廢毛隨著他的動作不停飛到空氣中，對此飼主還很幽默地稱呼這些它們為「春天的象徵」，狗狗自己倒是淡定，彷彿已經習慣奴才擅自讓自己變成廢毛製造機。綜合外媒報導，飼主透露今年冬天氣溫偏高，所以換毛季比往年來還早開始，而且通常會持續到梅雨季前後。

▲。（圖／翻攝自X／@takechiyo_shiba）

▲下雪時也會跟主人與狗姐姐一起出去。（圖／翻攝自X／@takechiyo_shiba）

奴才天天與毛奮鬥

現在，飼主每天都在與たけちよ的廢毛奮鬥，光是梳理與清潔就工程浩大，但他仍很高興能與狗狗一起度過四季。目前該篇貼文已在Ｘ平台累積超過120萬次點閱，更吸引許多網友留言，「好癢，感覺要打噴嚏了！」、「不是櫻吹雪，而是柴吹雪」、「我家也是，吸塵器根本來不及掃」。

關鍵字： 標籤:柴犬換毛季春天廢毛日本

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