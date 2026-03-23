水豚搬新家不到24小時就落跑！動物園公告急尋：可能躲池塘

▲英國一間動物園有2隻水豚搬到園內不到24小時，其中1隻逃脫，園方發公告急尋。（圖／翻攝自臉書／Marwell Wildlife）

圖文／CTWANT

英國漢普郡馬維爾動物園（Marwell Zoo）發生一起動物逃脫事件！有2隻母水豚剛搬入園區不到24小時，其中1隻「桑巴」（Samba）竟趁工作人員不注意溜出「新家」，目前仍下落不明。對此，園方緊急發公告，呼籲鄰近地區居民與駕駛人提高警覺，若發現其蹤跡應立即回報精確位置，更提供線索「可能躲在某處池塘裡」。

根據外媒《UPI》報導，位於溫徹斯特的馬維爾動物園近日發出公告，2隻母水豚「桑巴」與「探戈」（Tango）16日才剛被送到園區，怎料，不到24小時就雙雙從臨時飼養區域逃脫，工作人員很快就在園區內尋獲並帶回安置；但性格更大膽、被園方形容為「富有冒險精神」的桑巴，則成功躲過工作人員視線，逃脫進入動物園外的自然區域。

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園方的最新通報指出，18日晚間曾有民眾在鄰近的奧斯爾伯里（Owslebury）村莊目擊到桑巴的身影，遺憾的是，園方工作人員趕赴現場時仍未能順利將其捕獲。原產於南美洲的水豚是世界上體型最大的囓齒類動物，園方強調，雖然水豚天性聰穎且溫順，不會對公眾構成直接危險，但仍不建議民眾擅自靠近。

為了確保動物的安全並避免其遭受驚嚇，園方特別叮囑民眾，若偶遇水豚桑巴，千萬不要試圖私自捕捉或打擾牠可能藏身的區域，因為水豚在感到壓力時可能會產生應激反應，因此最適當的做法是保持距離，並立即向園方通報精確的地理位置。

由於水豚極度依賴水源，園方提醒大眾在開車或散步時，應多加留意住家附近的池塘、溝渠或當地水道，且桑巴在夜間的活動力會比白天更強。目前馬維爾動物園正全力監控周邊地區，期盼這場「水豚冒險記」能早日平安落幕，讓桑巴回歸專業照護的環境。

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