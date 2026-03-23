穿山甲狂瞌「紅火蟻大餐」吃到飽　整張臉埋入罕見畫面曝

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穿山甲狂瞌「紅火蟻窩」吃到飽　整張臉埋入罕見畫面曝

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads一位網友在戶外活動時，意外地目睹野生穿山甲狂瞌「紅火蟻Buffet」的罕見畫面。準備享受大餐的牠整張臉直接埋入巢穴內，旁邊密密麻麻在移動的全是紅火蟻，就算全身上下被螞蟻們瘋狂叮咬，仍然無法阻止牠繼續吃美食。

▲。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲穿山甲把紅火蟻窩挖開一個大洞，在裡面開心享用美食。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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穿山甲vs.紅火蟻　午餐口味太刺激

影片中的穿山甲有著漂亮的完整尾巴，已經自行將蟻窩挖出一個大洞，賣力的用舌頭舔舐裡面的紅火蟻們，中間還不忘用手將爬到自己臉上干擾進食的螞蟻撥掉，彷彿在思考為什麼今天的午餐口味會特別刺激，後來乾脆放棄眼前的「大辣特餐」頭也不回地提前離場。根據網友推測，這很可能台灣首次是穿山甲取食入侵紅火蟻的影像紀錄。

▲。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲吃一吃還不忘把臉上的螞蟻撥掉。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白蟻還是最愛

林業及自然保育署曾在臉書中提及，野生穿山甲會吃本土的熱帶火蟻，但沒有食用紅火蟻的紀錄，不過因救傷而飼養的穿山甲會吃冷凍後死掉的紅火蟻。根據臺北市立動物園的資料，穿山甲的主要食物是螞蟻與白蟻，尤其以白蟻占的比例最大，但在人工飼養時也會食用長腳捷山蟻等外來入侵種。

▲。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來落荒而逃的穿山甲。（Threads@cslmedia888提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 標籤:穿山甲紅火蟻野生動物生態台灣

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