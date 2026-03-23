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浪貓誤入水溝狂哀號　好心人出動「油漆桶電梯」牠秒配合

▲網友跟同事發現認識的浪貓不小心掉進水溝，於是放下空油漆桶嘗試救援。（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Luby公司附近住著一隻名叫「小虎」的浪貓，這天她發現貓咪不小心掉進大排水溝底下，無助地縮在草堆裡哀號了十多分鐘。最後同事靈機一動，用繩子綁住空油漆桶將桶子放到小虎身邊，而牠也迅速看懂了自己該做什麼。

▲。（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲小虎一臉緊張的盯著岸上的人。（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

誤入排水溝嚇壞　水桶電梯來救援

窩在草堆中的小虎全身溼答答，充滿警戒的眼神彷彿剛剛受了不少驚嚇，幸好當時天氣晴朗、加上水位不高暫時沒有危險。岸上的好心人將臨時的「水桶電梯」垂降到貓咪身邊，抖動繩子引誘牠自己爬進去，而小虎似乎是知道人類們在試著救牠，幾乎沒有猶豫地跳進桶子裡，看著岸上的人發出喵喵叫，似乎是在催促他們趕快帶自己離開這可怕的地方。

▲小虎：人類！快帶我上去！！（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後平安上岸洗香香

後來兩人順利將小虎救起，並幫忙將四隻沾滿爛泥巴的腳洗乾淨。原PO也解釋小虎經常在自己上班的車行出沒，儘管牠跟另一隻浪貓朋友經常在剛洗好的車上蓋「肉球章」，導致車要重洗好幾遍，但員工們都還是很疼牠。儘管不少網友敲碗收編，但原PO家裡已經有養貓無法再新增貓口，「如果有意願想認養的話，可以跟我聊聊」。

▲。（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲救援成功後被帶去把腳洗乾淨。（圖／Threads@luby.be提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 浪貓排水溝救援水桶認養

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