9羅威那犬霸氣排開「被嬌小吉娃娃踩背」　網笑：牠才是最凶Boss

▲吉娃娃和9隻羅威那犬生活在一起。（圖／翻攝自TikTok／h2baby711）

記者李振慧／綜合報導

國外一名飼主分享自家寵物犬陣容，家中一共養了9隻外型凶猛的羅威那犬，一字排開看起來十分有氣勢，然而一群羅威那犬中竟然混進了一隻身型嬌小的吉娃娃，而且吉娃娃還直接趴在其中一大狗身上，自信模樣看起來像真正的老大。

9隻猛犬一字排開 驚見吉娃娃

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男子魯本(Ruben)在TikTok上近來分享一支影片爆紅，影片中可看到，家中9隻羅威那犬霸氣排排坐，每隻都看起來十分凶狠、有氣勢，然而當畫面拍到後面時，發現裡面竟然混了一隻吉娃娃。

吉娃娃雖然身形嬌小，但是氣勢卻完全不輸其他大狗，還很有自信地站在其中一隻羅威那犬身上，環伺四周的模樣就好像是這群羅威那犬軍團的老大一樣，趣味畫面立刻爆紅。

影片獲得630多萬點閱，有網友笑稱，「吉娃娃才是真正的老大」、「吉娃娃一定是裡面最凶的」、「最強看門犬軍團」、「比起羅威那犬，我比較怕吉娃娃」。在其他影片中也可看到，吉娃娃平時和這群大狗兄弟們相處得非常融洽，每天一起進食、一起玩耍，完全感受不到身形上的差距。