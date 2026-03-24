飼育員巡邏「背後遭偷襲」　見牠偷吃成功眼神超寵溺

記者賈沐蓉／綜合報導

在日本北海道釧路市動物園，某位飼育員在巡邏長頸鹿區時發生了一件有趣的小插曲。一隻琥珀（コハクくん）的長頸鹿想吃他插在腰包裡的樹葉，於是將頭伸到飼育員背後東翻西找，害哥哥只好一直躲，有趣的互動也引來現場遊客的陣陣笑聲。

▲這是琥珀，一隻今年將滿7歲的長頸鹿。（圖／翻攝自X／@kushirozoo）

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▲琥珀正在偷吃飼育員腰包裡的樹葉，結果被閃開了。（圖／翻攝自X／@kushirozoo）

伸長脖子鬼鬼祟祟 只為偷一口點心

影片中的琥珀伸長脖子，悄悄繞到飼育員背後逼進腰包，結果還沒碰到目標就被哥哥閃掉。然而琥珀並沒有輕易放棄，繼續善用自己的體型優勢與靈巧的舌頭，成功吃到心心念念的樹葉。飼育員發現琥珀得逞後也忍不住笑了，眼神寵溺的望著牠享用贓物，彷彿是在想這個孩子怎麼這麼調皮。目前這段影片已在X累積超過102萬次點閱。

▲後來哥哥不小心讓琥珀得逞，一臉慈愛的看著犯人。（圖／翻攝自X／@kushirozoo）

從小被人類養大 特別愛撒嬌

根據園方說法，琥珀是由人工飼育養大，所以非常親近人類。2019年誕生的牠剛出生就無法自行站立，又因為不會吸母奶所以改由飼育員用奶瓶餵食。成長過程中還經歷過把自己的腿弄骨折、脖子脫臼等意外，但如今依然堅強地活著。

▲剛出生不久的琥珀與牠的媽媽柯哈內（コハネ）。（圖／翻攝自釧路市動物園官網）