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黑狗受困水庫！民眾「組人鍊」救援　暖心一幕10年後化作紀念雕像

實習記者陳安榆／綜合報導

2016年哈薩克位在阿拉木圖的賽蘭水庫，一隻黑色的狗狗不慎滑落斜坡，困在河床中央無法脫困。一群熱心人士手拉手形成「人鍊」，將狗狗從光滑陡峭的岸邊拉起。如今10年過去，當地建起幾乎還原當時狀況的「雕像」，象徵團結和互助，這部影片至今在各地累積的播放量高達數千萬次。

綜合外媒報導，10年前當時附近民眾拍下，掉進水庫中的狗狗因水流沖擊而害怕得不敢動，稍有不慎掉入落差處便有可能滅頂。一名男子發現後當即跳下救援，不料由於水庫周遭非常光滑，且有一定高度，他嘗試了好幾次都無法順利將犬隻送回岸上。

▲黑狗受困水庫！民眾「組人鍊」救援　暖心一幕10年後化作紀念雕像。（圖／翻攝自Kursiv）

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▲民眾「組人鍊」救援黑狗，暖心一幕在10年後化作紀念雕像。（圖／翻攝自Kursiv）

熱心瞬間感動無數網友　私人捐款建造永久紀念

周遭居民見狀紛紛加入救助的隊伍，只見畫面中至少有7位民眾彼此手牽手，合力將該男和毛孩拉上來。由於水流湍急，加上坡度實在陡峭，一群人頻頻失敗，令不少看過影片的網友紛紛表示「捏了一把冷汗」。所幸在眾人不懈的努力下，這場驚險的插曲終於圓滿落幕。

2026年3月18日，該項目獲得公共空間發展部門的批准，這座紀念藝術品由私人捐款贊助建造，並未使用任何當地政府的預算。感人一幕在多年後化做永久的紀念，雕像旁也附上立意「作品以人形連成一線，象徵著在克服挑戰中互相支持和集體行動。它取材於一幅廣受公眾共鳴的畫面，反映了每位居民心中珍視的價值觀」，期許後人共勉之這種團結精神。

關鍵字： 哈薩克2016雕像

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