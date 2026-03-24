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虎斑貓每天死盯沙發狂叫　女暗處發現「陌生室友」嚇：不是我養的

虎斑貓死盯沙發連叫7天　女暗處發現「神秘黑貓」嚇：不是我養的。（圖／翻攝自Reddit）

▲女在沙發下發現陌生貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

英國一對夫妻發現所養的虎斑貓Salsa最近經常待在客房，不停盯著房間中的沙發，有時候還會對著沙發喵喵叫，持續這樣奇怪的行為長達一周，讓他們十分好奇，最後終於決定查看一下，沒想到沙發底下竟有其他生物。

家貓表現怪異　女在沙發現發現陌生貓

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居住在英國的夫妻岡薩雷斯(Laura González)與維埃拉(Sara Vieira)，養了一隻5歲虎斑貓Salsa，他們8日在國外論壇Reddit上分享，家中寵物貓Salsa最近行為十分奇怪，時常沒事會對著沙發喵喵叫，已經長達一個星期。

my cat has been screaming at this couch for a week for no apparent reason. today i looked under it and uh this is not my cat
by u/Trimblepsys in notmycat

由於貓咪持續看著沙發好幾天，讓維埃拉決定彎下腰一探究竟，結果看到一隻陌生黑貓。照片中可看到，黑貓隱身在暗處中十分警戒，只能看到一雙明亮的眼睛，讓她傻眼表示，「這不是我家的貓，看來牠現在確實是了」。

家中莫名多出一隻貓　網友熱議

貼文引發網友討論，「天啊，我家兒子也老是盯著沙發下看，但從沒找到一隻貓過」、「我家也發生過類似的事，結果是鄰居養的貓」。

維埃拉在留言中表示，平時為了方便Salsa外出散步，會特別打開一扇小窗，黑貓可能因此溜進家中，她用零食試著把黑貓引出來，取名為Frijoles，之後計畫帶去獸醫檢查晶片，以確認小貓是否有人飼養。

關鍵字： 虎斑貓沙發英國黑貓寵物Sara Vieira

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