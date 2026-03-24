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玩具貴賓散步愛亂吃到家狂吐　戴「防食網」超倔強叼一片落葉抗議

實習記者陳安榆／綜合報導

寵物防咬嘴套一直是許多養寵家庭必備的小物，近期世界各地更是掀起一波「潮流」，為避免家中毛小孩誤食有毒物品，飼主會幫牠們戴上類似洗衣網材質的「頭套」，既不會勒的寶貝受不了，也能添加安全性。日本7歲的玩具貴賓「Cocona 」這天卻堅持隔著網子也要叼一片樹葉，超倔強模樣讓媽咪哭笑不得。

毛孩在散步時亂吃東西的速度與頻率時常讓不少飼主苦不堪言，即便盯得再如何仔細，仍然必免不了寶貝誤食的情況。有些地區會出現「老鼠藥」來解決鼠患，因此也有許多狗狗吃到因此中毒離世的案例。有別於防咬嘴套，這種紗網袋活動性更高，不過由於是將全頭覆蓋，因此也在網路上掀起一波討論。

X@hirococo724經常分享日常，Cocona是一隻精力十分充沛的狗狗，最喜歡散步。因為牠在外跑跑時最喜歡吃一些落葉或草，飼主選擇為牠戴上黑色的紗網袋，防止誤食。觀察了一陣子發現Cocona的視覺及嗅覺都沒有問題，也沒有不適應的情況。搞笑的是，在訓練的第三天牠就破功了，居然叼著一片葉子看向媽咪，眼神彷彿在訴說著堅持的心，也讓奴才表示「感受到強烈的執念」，可愛畫面迅速爆紅。

貼文獲得184萬次瀏覽，網友在紛紛在底下留言「學起來了」、「我們家的狗狗也愛吃落葉」、「牠隔著網子依然堅持叼落葉的樣子真是太可愛了」、「我也感受到Cocona的決心了」、「是狗狗都愛亂吃嗎？」、「牠們突然吃東西，真的會來不及反應」，飼主也回覆留言，提到其實是Cocona吃了一片尖銳的葉子，回家後因此嘔吐，才會想試圖阻止牠亂吃東西。

關鍵字： 玩具貴賓倔強防食網日本

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