狗狗真的聽得懂！夫妻問「願不願意成為家人」　浪浪反應暖哭網

▲夫妻分享，浪浪正式成為家人的時刻。（圖／翻攝自TikTok／rachaellansing）

記者李振慧／綜合報導

美國一段暖心影片近來在網路爆紅，一對夫妻決定正式收養最初只是暫時寄養在家中的4歲狗狗布魯斯(Bruce)，原本以為狗狗有可能聽不懂他們的話，沒想到布魯斯聽完後立刻理解意思，興奮地不停搖著尾巴，非常開心自己找到永遠的家人。

夫妻暖心收編 狗狗開心撲抱新家人

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女子瑞秋(Rachael Lansing)在網路上分享，時常擔任動物中途的她，近來寄養了一隻叫做布魯斯的4歲斯塔福郡鬥牛梗混種犬，當寄養的日子即將結束時，她和男友決定要留下布魯斯，並拍片記錄下這特別的一刻。

影片中可看到，瑞秋與男友溫柔地坐在布魯斯身邊，詢問布魯斯願不願意成為永遠的家人，沒想到布魯斯立刻聽懂，興奮地撲到2人懷中、不停搖著尾巴。

中途失敗變家人 狗狗反應網感動

瑞秋表示，布魯斯原本過著流浪生活，自去年11月到佛州動物收容所Broward County Animal Care後，便一直生活在收容所中，她過去曾成功寄養了十多隻狗，這次原本也不打算收養，但溫柔的布魯斯很快就征服他們，讓他們決定要把牠留下來。

暖心影片讓許多網友感動表示，「狗狗聽得懂！牠真的都知道」、「我的天啊，太可愛了，謝謝你們收養牠」、「所有狗狗都值得這樣的愛」、「這支影片讓我哭得唏哩嘩啦的」。