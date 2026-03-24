ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗狗真的聽得懂！夫妻問「願不願意成為家人」　浪浪反應暖哭網

狗狗真的聽得懂！夫妻詢問「願不願意成為家人」　浪浪反應暖哭網。（圖／翻攝自TikTok／rachaellansing）

▲夫妻分享，浪浪正式成為家人的時刻。（圖／翻攝自TikTok／rachaellansing）

記者李振慧／綜合報導

美國一段暖心影片近來在網路爆紅，一對夫妻決定正式收養最初只是暫時寄養在家中的4歲狗狗布魯斯(Bruce)，原本以為狗狗有可能聽不懂他們的話，沒想到布魯斯聽完後立刻理解意思，興奮地不停搖著尾巴，非常開心自己找到永遠的家人。

夫妻暖心收編　狗狗開心撲抱新家人

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子瑞秋(Rachael Lansing)在網路上分享，時常擔任動物中途的她，近來寄養了一隻叫做布魯斯的4歲斯塔福郡鬥牛梗混種犬，當寄養的日子即將結束時，她和男友決定要留下布魯斯，並拍片記錄下這特別的一刻。

@rachaellansing Soooooo he’s not a foster anymore! We failed!!!!!! We couldn’t picture life without this perfect gem baby of a dog. We’re so happy he’s home! #adoptdontshop #fyp #gotchaday @BrowardCountyPetOfTheWeek @BCAC Volunteer @Julie ♬ original sound - Rach&Bruce

影片中可看到，瑞秋與男友溫柔地坐在布魯斯身邊，詢問布魯斯願不願意成為永遠的家人，沒想到布魯斯立刻聽懂，興奮地撲到2人懷中、不停搖著尾巴。

中途失敗變家人　狗狗反應網感動

瑞秋表示，布魯斯原本過著流浪生活，自去年11月到佛州動物收容所Broward County Animal Care後，便一直生活在收容所中，她過去曾成功寄養了十多隻狗，這次原本也不打算收養，但溫柔的布魯斯很快就征服他們，讓他們決定要把牠留下來。

暖心影片讓許多網友感動表示，「狗狗聽得懂！牠真的都知道」、「我的天啊，太可愛了，謝謝你們收養牠」、「所有狗狗都值得這樣的愛」、「這支影片讓我哭得唏哩嘩啦的」。

關鍵字： 流浪狗收養布魯斯寵物佛州Rachael Lansing

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貓咪存錢筒】橘貓躲紙箱內　輕敲後竟伸出毛絨小手XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑貓每天死盯沙發狂叫　女暗處發現「陌生室友」嚇：不是我養的

男發現「無法上機就丟包」　無助拉布拉多被棄機場狂奔找主人

9羅威那犬霸氣排開「被嬌小吉娃娃踩背」　網笑：牠才是最凶Boss

養貓引發家庭革命　媽外出返回驚見「23歲女醫生在家中死亡」

開箱女兒玩具「芭比娃娃竟噴出毒粉」　媽嚇報案警驗出芬太尼

澳女墜19層高樓「砸中路人」當場身亡　30歲男樓下抽煙命危送醫

浪貓誤入水溝狂哀號　好心人出動「油漆桶電梯」牠秒配合

穿山甲狂瞌「紅火蟻大餐」吃到飽　整張臉埋入罕見畫面曝

一眼就看中你！　女突然被阿金幼犬「飛撲送抱」認主：真命天狗

好絕望！野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

藍眼貓「化身偷菜賊」狂吃菜　媽哭笑不得：連鳳梨葉也想啃

薩摩耶犬出門巧遇垃圾車經過　忍不住「嗷嗚嗷嗚～」跟著唱

吉娃娃「搖身緝毒犬」機場執勤　嬌小身影穿梭行李箱萌翻旅客

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

煩死了！肥尾守宮脫皮到抓狂　「爆氣甩尾」怒撕舊外套丟掉

黑狗受困水庫！民眾「組人鍊」救援　暖心一幕10年後化作紀念雕像

玩具貴賓散步愛亂吃到家狂吐　戴「防食網」超倔強叼一片落葉抗議

狗狗真的聽得懂！夫妻問「願不願意成為家人」　浪浪反應暖哭網

飼育員巡邏「背後遭偷襲」　見牠偷吃成功眼神超寵溺

虎斑貓每天死盯沙發狂叫　女暗處發現「陌生室友」嚇：不是我養的

男發現「無法上機就丟包」　無助拉布拉多被棄機場狂奔找主人

浪貓誤入水溝狂哀號　好心人出動「油漆桶電梯」牠秒配合

9羅威那犬霸氣排開「被嬌小吉娃娃踩背」　網笑：牠才是最凶Boss

水豚搬新家不到24小時就落跑！動物園公告急尋：可能躲池塘

穿山甲狂瞌「紅火蟻大餐」吃到飽　整張臉埋入罕見畫面曝

守護消防員！台南市消防局簽署職安宣言　打造安全勤務環境

AI走進醫院日常　雲科大攜手成大！打造醫療數位轉型新路

《全明星》田依甯霸氣走伸展台！　暖心鼓勵全中運選手

4檔「抓去關」新名單　明起處置到4／9

ET專訪／柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

蕭敬嚴資格不保？　國民黨考紀會：移送新北黨部限10天內審議

國內爆無照醫美詐騙靠仿冒儀器撈錢　衛福部揭違法樣態：專區可查

小S復工首日壓力爆棚淚崩！　派翠克揭她真實狀態：真的很堅強

長輩用AI畫出人生　台東展現數位溫度

太空人先發輪值競爭激烈　鄧愷威、曾旅台瑞恩預計長中繼出發

寵物動物熱門新聞

浪貓誤入水溝　用水桶接牠秒懂

穿山甲狂瞌紅火蟻　罕見畫面曝光

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

無法上機就丟包　拉布拉多被遺棄機場

9羅威那犬霸氣排開　吉娃娃才是最凶Boss

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

虎斑貓死盯沙發連叫7天　暗處發現「陌生室友」

草鴞寶寶愛串門子找鄰居順便蹭飯

黑貓險安樂死　肚裡掏出26條髮圈

飼育員被偷襲　長頸鹿想吃點心

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

男在動物收容所猶豫　被小貓「拍肩」強迫收編

讀者迴響

熱門新聞

浪貓誤入水溝　用水桶接牠秒懂

穿山甲狂瞌紅火蟻　罕見畫面曝光

一眼就被看中　女突然被阿金飛撲認主

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

無法上機就丟包　拉布拉多被遺棄機場

9羅威那犬霸氣排開　吉娃娃才是最凶Boss

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

園丁樹叢遇垂死小貓　救回發現「不是家貓」

虎斑貓死盯沙發連叫7天　暗處發現「陌生室友」

草鴞寶寶愛串門子找鄰居順便蹭飯

黑貓險安樂死　肚裡掏出26條髮圈

飼育員被偷襲　長頸鹿想吃點心

夫妻問「願不願成為家人」　浪浪反應暖哭網

男在動物收容所猶豫　被小貓「拍肩」強迫收編

黑貓牽13年情緣　紅色炸彈延續愛

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

藍眼貓「化身偷菜賊」狂吃菜　媽哭笑不得：連鳳梨葉也想啃

藍眼貓「化身偷菜賊」狂吃菜　媽哭笑不得：連鳳梨葉也想啃

薩摩耶犬出門巧遇垃圾車經過　忍不住「嗷嗚嗷嗚～」跟著唱

薩摩耶犬出門巧遇垃圾車經過　忍不住「嗷嗚嗷嗚～」跟著唱

吉娃娃「搖身緝毒犬」機場執勤　嬌小身影穿梭行李箱萌翻旅客

吉娃娃「搖身緝毒犬」機場執勤　嬌小身影穿梭行李箱萌翻旅客

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面