客人來了！賓士哥硬拖「內向貓妹」出門　牠眼神死生無可戀

記者賈沐蓉／採訪報導

出來打招呼！5歲的賓士貓「阿麥」發現家裡有客人來訪，身為「大E貓」的牠立刻拖著2歲的貓妹妹「肉肉」去社交。然而內向的妹妹完全沒有想出來見客，但還是被哥哥咬著嘴邊肉硬叼出來，眼神死的模樣彷彿在說我躲的好好的幹嘛這樣。

▲肉肉被阿麥硬拖出來見客，癱軟在地上眼神死。（圖／Threads@maaagggiiie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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被強制出場 眼神死直接放棄

飼主Maggie與《ETtoday寵物雲》分享，小時候的肉肉並不怕生，還可以跟鏟屎官出門「長大就越來越膽小」，就算被拖到客人面前又躲回床下，害怕之餘還用圓滾滾大眼睛裝可愛。然而哥哥阿麥則完全相反，外向的牠是家裡的「搞怪擔當」，曾趁著肉肉半夜吃點心，把牠從餵食機前直接拖走，氣到妹妹當場抗議大叫。

▲後來又躲回床下賣萌裝可愛。（圖／Threads@maaagggiiie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲某天肉肉吃消夜吃到一半也被拖走，生氣到大叫罵髒話。（圖／Threads@maaagggiiie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

很調皮但也會溫柔照顧

儘管阿麥三不五時會做怪事，但他其實是個很疼妹妹的好哥哥，在肉肉還小時就會陪著一起睡覺。而牠這次帶妹妹「強制見客」的樣子也讓網友笑說賓士的腦迴路真的經常怪怪，「哥哥管好多」、「像極了過年期間被爸媽從房間抓出來的我」、「妹妹脾氣會不會太好！」

▲阿麥其實很疼肉肉，還會陪妹妹睡覺。（圖／Threads@maaagggiiie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）