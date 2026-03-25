美收容所讓「浪汪自己挑主人」　超暖畫面網感動：被選中一定哭爆

▲動物收容所特殊收養活動爆紅。（圖／翻攝自TikTok／all_deez_animals）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一間動物收容所近來舉辦了一場特別的認養活動，以往都是由參觀者挑選想要領養的寵物，然而這間收容所卻反其道而行，讓寵物自己挑選想要一起回家的人。

命運交給毛孩 收容所讓狗狗挑家人

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一段動物收養活動的影片在網路上獲得920多萬的驚人點閱，影片中可看到，收容所的員工讓想要獲得收養的狗狗們「自己挑選家人」，一群民眾圍坐成一排，工作人員依序放出狗狗，讓狗狗自由選擇想跑去找誰。

每隻狗狗出場後，看到人群都十分興奮，工作人員一放開手，有的狗狗一下就做出決定，搖著尾巴衝到看中的人類懷中、盡情享受抱抱，也有好奇心旺盛的狗狗幾乎在現場繞場一圈，享受著來自大家的寵愛。

收容所創意收養 助4汪順利找到家人

這場特殊的收養活動，是由在當地動物收容所Animal Protectors工作的女子丹妮爾(Danielle Baughman)策畫與拍攝，她向美國媒體People網站表示，活動在2月舉辦後深受大家的歡迎，當天有4隻狗狗成功獲得收養，所有狗狗和來參加的人都非常開心，現場充滿了歡笑聲，期待類似活動未來能夠常態性舉辦。

影片獲得上萬網友喜愛與討論，許多網友表示，「太喜歡這種活動了」、「如果是我被狗選中，我一定會哭很慘」、「看到這些狗狗跟隨自己的內心找到主人，真是太感動了」。