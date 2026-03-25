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美收容所讓「浪汪自己挑主人」　超暖畫面網感動：被選中一定哭爆

美收容所讓「浪汪自己挑主人」　超暖畫面網感動：被選中一定哭爆。（圖／翻攝自TikTok／all_deez_animals）

▲動物收容所特殊收養活動爆紅。（圖／翻攝自TikTok／all_deez_animals）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一間動物收容所近來舉辦了一場特別的認養活動，以往都是由參觀者挑選想要領養的寵物，然而這間收容所卻反其道而行，讓寵物自己挑選想要一起回家的人。

命運交給毛孩　收容所讓狗狗挑家人

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一段動物收養活動的影片在網路上獲得920多萬的驚人點閱，影片中可看到，收容所的員工讓想要獲得收養的狗狗們「自己挑選家人」，一群民眾圍坐成一排，工作人員依序放出狗狗，讓狗狗自由選擇想跑去找誰。

@all_deez_animals Four dogs from our adoption Pick Me event have applications ???? this event was largely for fun and exposure for our dogs. Many came with the intent to adopt and will follow our adoption procedure to ensure good fits. #rescue #fyp #shelterdog #shelterdog @AnimalProtectors ♬ Pick Me - Lyrical Laura

每隻狗狗出場後，看到人群都十分興奮，工作人員一放開手，有的狗狗一下就做出決定，搖著尾巴衝到看中的人類懷中、盡情享受抱抱，也有好奇心旺盛的狗狗幾乎在現場繞場一圈，享受著來自大家的寵愛。

收容所創意收養　助4汪順利找到家人

這場特殊的收養活動，是由在當地動物收容所Animal Protectors工作的女子丹妮爾(Danielle Baughman)策畫與拍攝，她向美國媒體People網站表示，活動在2月舉辦後深受大家的歡迎，當天有4隻狗狗成功獲得收養，所有狗狗和來參加的人都非常開心，現場充滿了歡笑聲，期待類似活動未來能夠常態性舉辦。

影片獲得上萬網友喜愛與討論，許多網友表示，「太喜歡這種活動了」、「如果是我被狗選中，我一定會哭很慘」、「看到這些狗狗跟隨自己的內心找到主人，真是太感動了」。

關鍵字： 寵物動物認養狗狗賓州動物收容所Animal ProtectorsDanielle Baughman

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