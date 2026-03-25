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板橋流浪貓「花奶奶」呆坐車道　雙眼失明性格溫和親人

流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶被發現時坐在車來車往的路上，畫面讓人看了好緊張。（圖／新北市動保處提供）

記者李依融／採訪報導

新北市板橋區中山路巷內一隻瘦弱流浪貓呆坐在車道中間，現場車輛來往頻繁，讓人看了捏把冷汗。這隻貓咪獲救後被暱稱為「花奶奶」，新北市政府動保處動保員發現，花奶奶有雙明亮雙眼，實際卻是全盲狀態，然而牠卻仍非常親人，甚至跟狗狗相處也很好。

新北市動保處獸醫判斷，花奶奶將近10歲了，獲救之初有嚴重的呼吸道感染，需要每天服藥，但花奶奶仍乖巧安靜，在醫療團隊的照護下健康狀況也逐漸穩定。板橋動物之家柳姓照護員與林姓志工表示，當時差不多時間救援的貓咪逐漸恢復健康、日漸活潑，他們卻發現花奶奶吃東西、用貓砂都小心翼翼，在獸醫師檢查後才發現花奶奶雙眼全盲，剛開始還會因為不熟悉環境而撞牆。

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流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶有雙明亮的雙眼，實際上卻是雙眼全盲。（圖／新北市動保處提供）

花奶奶性格非常好，在照護員跟志工的陪伴與鼓勵下，牠慢慢建立起對環境的認知地圖，靠著敏銳的嗅覺、聽覺和觸覺，竟然能在室內空間自在走動，也與人互動良好，甚至所內的狗狗也對牠禮讓三分。志工看花奶奶這麼親人，很希望牠能找到幸福的家，有專屬奴才能夠撒嬌陪伴。

流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶性格溫和，跟所內的狗狗也相處得很好。（圖／新北市動保處提供）

板橋動物之家站長徐愛明指出，貓咪失明常見原因包括慢性疾病引發的高血壓視網膜剝離、青光眼、白內障或感染等問題，且多發生於高齡貓，常見症狀包含瞳孔放大、走路撞牆、行動遲緩及眼睛混濁等。不過，由於貓咪的聽覺、嗅覺與觸覺遠較人類靈敏，失明對其生活衝擊相對較小，只是仍需要時間適應。

流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶雖然看不見，但憑藉其他感官能在室內自由行動。（圖／新北市動保處提供）

流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶性格親人，志工很希望牠能找到專屬的家。（圖／新北市動保處提供）

徐愛明建議，若是遇到貓咪失明的情況，飼主可透過固定室內擺設、定點餵食，以及多給予溫柔觸摸與語言鼓勵，幫助失明貓建立安全感。在充滿關愛與耐心的照顧下，失明貓同樣能擁有良好的生活品質，也希望「花奶奶」能早日等到有緣人，擁有一個溫暖的家。

流浪貓花奶奶找家。（圖／新北市動保處提供）

▲花奶奶毛色漂亮，性格非常好，希望有專屬奴才疼愛。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 流浪貓貓失明

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