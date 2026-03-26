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台灣藍鵲繁殖季！緊戒心強「超護家」　路過鳥巢小心被「巴頭」

▲台灣藍鵲繁殖季！緊戒心強「超護家」　路過鳥巢小心被「巴頭」。（圖／翻攝自農業部／陳添財攝）

▲台灣藍鵲是台灣特有種，性情凶悍，領域性強。（圖／翻攝自農業部／陳添財攝）

實習記者陳安榆／綜合報導

台灣藍鵲是台灣特有種，繁殖高峰期為每年的約3月至7月，台北市動物保護處提醒民眾，路過牠們的鳥巢可能會被飛撲或「巴頭」，因此看見附近的告示牌時務必提高警覺，不宜逗留。生態環境需要全民共同守護，體諒藍鵲媽媽保護孩子的行為，若隨意觸碰、反擊或破壞鳥巢，則可能違反相關規定，切勿以身試法。

▲台灣藍鵲繁殖季！緊戒心強「超護家」　路過鳥巢小心被「巴頭」。（圖／台北市動物保護處提供）

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▲台灣藍鵲親鳥多在巢穴旁守護幼鳥。（圖／台北市動物保護處提供）

動保處指出，台灣藍鵲又稱長尾山娘，擁有鮮豔的藍色羽毛與修尾長羽，經常成群活動。近年來，台北市綠地營造與生態保育意識提升，藍鵲在山區與部分公園綠地出現的頻率增加，展現出高度社會性與合作育雛行為，是都市中難得可見的保育類動物。最近開始繁殖期的藍鵲也出現護巢行為，鳥巢範圍通常位於樹梢，若民眾接近可能會使其為驅離潛在威脅而低空飛掠，屬正常防衛行為。

▲台灣藍鵲繁殖季！緊戒心強「超護家」　路過鳥巢小心被「巴頭」。（圖／台北市動物保護處提供）

▲雛鳥與鳥巢多數在樹梢位置。（圖／台北市動物保護處提供）

藍鵲為保護幼鳥而提高警戒，根據統計，台北市去年（114年）接獲至少10件相關通報，其中以內湖區發生最多人鳥衝突案例。動保處在接獲通報時，即派員至事發地張貼提醒告示。建議民眾行經鳥巢時，可暫時戴帽、撐傘或繞道而行，不宜抬頭觀看鳥巢。若遭遇藍鵲飛撲而來，記得保持冷靜、快速通過，以免被抓傷。

▲台灣藍鵲繁殖季！緊戒心強「超護家」　路過鳥巢小心被「巴頭」。（圖／台北市動物保護處提供）

▲看見此公告可多加留意附近是否有台灣藍鵲的巢。（圖／台北市動物保護處提供）

台灣藍鵲是野生動物保育法法定保育類野生動物，民眾如果任意移除藍鵲的巢或幼雛，或直接反擊鳥隻，已涉違反《野生動物保育法》相關規定。若涉及騷擾虐待、獵捕宰殺等行為，可處最高5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，請民眾千萬不要以身試法。動保處呼籲民眾，勿刻意尋找或拍攝鳥巢、勿餵食野生鳥類、勿干擾幼鳥活動。若發現落巢幼鳥請勿任意帶回，應先觀察周邊是否有親鳥照料，必要時可致電1959專線通報動物救援。

關鍵字： 台灣藍鵲鳥巢幼鳥

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