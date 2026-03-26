熱情阿金邀玩「掃地機器人」　趴地超萌互動瞬間全都錄

ロボット掃除機を導入したおかげで掃除の手間が減ったのは言わずもがなですが、愛犬の可愛いシーンを納めることも出来るので、購入して正解でした☺️#ゴールデンレトリバー pic.twitter.com/A29w768bGI— 北関東の鷹????ゴールデンレトリバーとの暮らし???? (@northernKantoTK) March 17, 2026
記者賈沐蓉／綜合報導
日本關東某位網友買了一台掃地機器人，發現它除了幫忙減輕清潔負擔外，攝影機還可以完美無死角捕捉毛孩的可愛瞬間。這天飼主在瀏覽攝影機記錄，發現它捕捉到家裡的黃金獵犬小春（こはる）試圖邀請機器人一起玩的療癒場景。
▲這是小春，一隻剛滿一歲的黃金獵犬。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）
新朋友登場 狗狗熱情邀玩
影片中，掃地機器人準備開始清潔，結果被小春龐大的身軀擋住。這隻好奇的汪星人似乎對這位「新朋友」充滿興趣，期間還擺出上半身趴地、翹屁股的犬類獨特邀玩姿勢，鼻子湊近鏡頭不停嗅聞著，彷彿把對方當成來陪自己玩耍的新同伴。對此原PO也讚嘆自己這次購物選擇非常值得，「購買它絕對是正確的決定」。
▲看見掃地機器人在動，很認真的趴下來發出玩耍邀請。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）
▲還湊近鏡頭認真地聞。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）
單純熱情萌翻無數人
目前該段影片在X已累積超過449萬次點閱，許多網友也被小春對機器人的熱情萌到不行，「太可愛了，我也該買一台」、「我很喜歡那個嘴邊肉，就像麻糬一樣」、「狗狗對一切都充滿好奇！」
▲小春：我可愛吧？（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）
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