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熱情阿金邀玩「掃地機器人」　趴地超萌互動瞬間全都錄

記者賈沐蓉／綜合報導

日本關東某位網友買了一台掃地機器人，發現它除了幫忙減輕清潔負擔外，攝影機還可以完美無死角捕捉毛孩的可愛瞬間。這天飼主在瀏覽攝影機記錄，發現它捕捉到家裡的黃金獵犬小春（こはる）試圖邀請機器人一起玩的療癒場景。

▲。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

▲這是小春，一隻剛滿一歲的黃金獵犬。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

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新朋友登場　狗狗熱情邀玩

影片中，掃地機器人準備開始清潔，結果被小春龐大的身軀擋住。這隻好奇的汪星人似乎對這位「新朋友」充滿興趣，期間還擺出上半身趴地、翹屁股的犬類獨特邀玩姿勢，鼻子湊近鏡頭不停嗅聞著，彷彿把對方當成來陪自己玩耍的新同伴。對此原PO也讚嘆自己這次購物選擇非常值得，「購買它絕對是正確的決定」。

▲。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

▲看見掃地機器人在動，很認真的趴下來發出玩耍邀請。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

▲。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

▲還湊近鏡頭認真地聞。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

單純熱情萌翻無數人

目前該段影片在X已累積超過449萬次點閱，許多網友也被小春對機器人的熱情萌到不行，「太可愛了，我也該買一台」、「我很喜歡那個嘴邊肉，就像麻糬一樣」、「狗狗對一切都充滿好奇！」

▲。（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

▲小春：我可愛吧？（圖／翻攝自X／@northernKantoTK）

關鍵字： 標籤:黃金獵犬掃地機器人寵物萌照家務神器療癒瞬間

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