連吃12隻雞！台灣黑熊入侵清水部落雞舍　誘捕成功

▲▼花蓮分署朱懿千副分署長（右）前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉清水部落日前發生台灣黑熊入侵雞舍事件，連日侵擾造成農戶損失並引發居民不安。農業部林業及自然保育署花蓮分署於3月4日再度接獲通報後，立即啟動監測與應變機制，確認該黑熊反覆進入雞舍覓食，累計造成12隻雞損失。考量其已形成固定覓食行為並影響部落安全，分署採取誘捕措施，於3月9日清晨順利捕捉。

花蓮分署指出，部落居民第一時間發現雞舍遭入侵即迅速通報，後續透過紅外線自動相機持續掌握黑熊行蹤，並研判其體型消瘦、頻繁返回覓食，顯示已出現習慣性行為。分署評估後即啟動誘捕作業，在短時間內成功捕捉，有效降低人熊衝突風險。

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本案通報人何頭目及連姓民眾第一時間提供關鍵資訊，高姓農戶也全力配合監測與處置，使應變作業得以迅速推進。連姓民眾表示，雖然當下驚慌，但仍冷靜聯繫部落並通報；高姓農戶則指出，雞舍二度遭黑熊入侵，雖感不安，但感謝分署即時協助，成功排除風險。

為感謝部落協力，花蓮分署副分署長朱懿千於25日前往清水部落公開表揚，頒發通報及監測獎勵金，並依規補償雞隻與設施損失。表揚地點設於卓清村服務處，該處同時為「保育柑仔店」據點，平時提供改良式獵具兌換及保育資訊交流，為在地保育與社區合作的重要節點。

▲台灣黑熊生態服務給付大合照。

花蓮分署表示，本案在部落即時通報與配合下，迅速完成監測與捕捉作業，凸顯社區通報機制與公私協力的重要性。未來將持續結合在地巡守與科技監測設備，強化人熊衝突預防與應變能力。

分署提醒，黑熊嗅覺敏銳，若部落周邊存有飼料、廚餘或農產等食物來源，易吸引其反覆覓食。呼籲民眾妥善管理食物來源，並加強禽畜防護，如設置電圍籬及改善雞舍結構，以降低黑熊入侵風險。

花蓮分署強調，「通報無罪」為人熊共存的重要原則，鼓勵民眾第一時間通報黑熊活動情形，政府將提供專業協助與必要補償，共同守護社區安全。若發現黑熊出沒、受困或相關跡象，請立即撥打0800-000930（您您您救山林），切勿自行處理。

