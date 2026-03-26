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連吃12隻雞！台灣黑熊入侵清水部落雞舍　誘捕成功

▲▼花蓮分署朱懿千副分署長前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼花蓮分署朱懿千副分署長（右）前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉清水部落日前發生台灣黑熊入侵雞舍事件，連日侵擾造成農戶損失並引發居民不安。農業部林業及自然保育署花蓮分署於3月4日再度接獲通報後，立即啟動監測與應變機制，確認該黑熊反覆進入雞舍覓食，累計造成12隻雞損失。考量其已形成固定覓食行為並影響部落安全，分署採取誘捕措施，於3月9日清晨順利捕捉。

花蓮分署指出，部落居民第一時間發現雞舍遭入侵即迅速通報，後續透過紅外線自動相機持續掌握黑熊行蹤，並研判其體型消瘦、頻繁返回覓食，顯示已出現習慣性行為。分署評估後即啟動誘捕作業，在短時間內成功捕捉，有效降低人熊衝突風險。

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▲▼花蓮分署朱懿千副分署長前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

本案通報人何頭目及連姓民眾第一時間提供關鍵資訊，高姓農戶也全力配合監測與處置，使應變作業得以迅速推進。連姓民眾表示，雖然當下驚慌，但仍冷靜聯繫部落並通報；高姓農戶則指出，雞舍二度遭黑熊入侵，雖感不安，但感謝分署即時協助，成功排除風險。

▲▼花蓮分署朱懿千副分署長前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

為感謝部落協力，花蓮分署副分署長朱懿千於25日前往清水部落公開表揚，頒發通報及監測獎勵金，並依規補償雞隻與設施損失。表揚地點設於卓清村服務處，該處同時為「保育柑仔店」據點，平時提供改良式獵具兌換及保育資訊交流，為在地保育與社區合作的重要節點。

▲▼花蓮分署朱懿千副分署長前往清水部落公開表揚並頒發通報及監測獎勵金。（圖／花蓮分署提供，下同）

台灣黑熊生態服務給付大合照。

花蓮分署表示，本案在部落即時通報與配合下，迅速完成監測與捕捉作業，凸顯社區通報機制與公私協力的重要性。未來將持續結合在地巡守與科技監測設備，強化人熊衝突預防與應變能力。

分署提醒，黑熊嗅覺敏銳，若部落周邊存有飼料、廚餘或農產等食物來源，易吸引其反覆覓食。呼籲民眾妥善管理食物來源，並加強禽畜防護，如設置電圍籬及改善雞舍結構，以降低黑熊入侵風險。

花蓮分署強調，「通報無罪」為人熊共存的重要原則，鼓勵民眾第一時間通報黑熊活動情形，政府將提供專業協助與必要補償，共同守護社區安全。若發現黑熊出沒、受困或相關跡象，請立即撥打0800-000930（您您您救山林），切勿自行處理。
 

關鍵字： 連續12隻雞台灣黑熊入侵雞舍習慣分署誘捕紛擾

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