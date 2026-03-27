爸爸在家「坐下就被情勒」　小狗哭哭臉伸手眉頭超委屈

▲小咕想要爸爸陪去門口，表情超豐富。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在花蓮的米克斯「小咕」每天早上9點準時都就會準時煩把拔，在家進進出出陪伴永遠忙不完。有時候把拔在忙就提醒小咕要「等等」，但總是在他憂鬱無辜的眉頭與拜託的手手下妥協，永遠都無法抗拒小狗的要求。

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▲小咕：把拔～拜託～（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

想要把拔陪 悲情臉演技滿分

影片中小咕坐站在把拔身邊，可憐兮兮地用眼神要把拔帶自己去門口，委屈到眉毛都皺在一起。小咕姐姐表示，把拔在家根本就不能坐下，因為百分百會被毛孩情勒，一下要幫忙開房間門、哄睡覺，接著又要陪著去騎樓曬太陽不停忙進忙出。儘管天天被煩但把拔對小咕也是心甘情願，而姐姐也很開心家人不會無聊，「能防止老人痴呆也是不錯的」。

▲聽見要等還出手手撒嬌，把拔很快就妥協了。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

其實是全家心頭肉

實際上全家人都超疼小咕，除了把拔對牠有求必應外跟馬麻還有有親子裝，聽見外面施工或打雷下雨立刻衝去找她撒嬌求安慰，感情好到讓姐姐曾笑說小咕才是他們親生的。許多網友也笑說小咕的情勒計數已經是大師等級，「這眼神誰受得了啦」、「爸爸的的等等就是3秒」、「那個小眉頭，給牠！要什麼都給牠！」。

▲跟馬麻穿親子裝散步。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲姐姐也經常陪著牠。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）



