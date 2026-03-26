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草鴞困鳥網獲救　乖給檢查「蘋果臉歪一邊」電眼超萌

救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲草鴞受困鳥網被及時發現。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

記者李依融／綜合報導

屏科大保育類野生動物收容中心一隻草鴞做檢查，只見牠頂著一張被擠到微微歪掉的「蘋果臉」，豐腴模樣格外可愛。這隻被取名為「空軍草鴞」的主角其實層受困鳥網，在專業照料後也終於重返野外，展翅飛向天空的畫面，讓人看了特別感動。

這隻草鴞先前受困鳥網，發現地點就在屏東機場附近，因此屏科大保育類野生動物收容中心的獸醫替牠取名為「空軍草鴞」。由於牠是被鳥網纏住，獸醫也特別仔細檢查翅膀翼膜，畢竟一旦受損，恐怕就會影響飛行能力。

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救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲獸醫將草鴞麻醉仔細檢查。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

所幸檢查結果讓人鬆了一口氣，空軍草鴞的翼膜完整，僅右側翼膜有輕微瘀青，眼周則發現一隻小壁蝨，其他精神狀況與健康都很好。從這些細節也能看出，牠在接受檢查時狀態穩定，後續也順利進入專業照顧與評估。

救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲草鴞被包成惠方捲，乖乖量體重。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲空軍草鴞野放前戴上B63號腳環。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

在確認已經可以回到野外後，保育員離開前也把牠捆成「草鴞惠方捲」，替牠做最後一次檢查。只見空軍草鴞全程相當淡定，測量時臉被稍微擠歪，反而多了幾分呆萌，一雙明亮大眼看起來特別有靈性，也讓這個準備重返自然的時刻，多了一點可愛的療癒感。

救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲蘋果臉歪一邊超可愛。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

而真正讓人捨不得移開視線的，還是最後那一刻。抵達適合棲地後，紙箱一打開，空軍草鴞立刻展翅飛向天際，擁抱久違的自由。屏科大保育類野生動物收容中心也祝福牠未來在野外吃好、睡好、飛好飛滿，後續將持續關注編號B63腳環，也期待有一天，還能再見到牠帥氣翱翔的身影。

屏科大保育類野生動物收容中心也提醒，如果遇到需要救援的傷鳥，建議安置於紙箱並戳透氣孔，不要使用鐵籠，以免鳥兒因為緊張掙扎造成二次傷害。

救傷草鴞。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲空軍草鴞終於再次擁抱自由。（圖／翻攝自屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

關鍵字： 草鴞屏科大保育類野生動物收容中心鳥網鳥類救傷

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