無尾熊被綁車尾拖行「地上留100公尺血痕」　志工見下顎全碎裂

▲無尾熊。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲維多利亞省傳出虐待無尾熊事件，一隻無尾熊被綁在貨車車尾一路拖行，在地上留下約100公尺長的血跡，有民眾目睹後趕緊報案，當地動物救援組織人員立即趕到現場急救，然而無尾熊仍因傷勢太過嚴重，不幸身亡。

無尾熊被繩子綁在車尾 一路拖行重傷

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事件發生在瓦南布爾(Warrnambool)附近城鎮科羅伊特(Koroit)，當地動物救援中心Mosswood Wildlife工作人員25日下午3時接到消息，一隻無尾熊慘遭貨車拖行，傷勢非常嚴重。

志工人員抵達現場後，發現無尾熊身受重傷，脖子被繩子勒住的牠，身上多處有嚴重擦傷和下顎骨折，口中吐出鮮血，街道上還可看到一道血痕，顯示無尾熊被拖行了一段距離。

無尾熊全身傷骨折 重傷安樂死

工作人員愛德華茲(Colleen Edwards)表示，「當我們找到無尾熊時牠全身都是血，下巴完全碎裂，到處是擦傷與骨折」，事件是她目睹過最嚴重的動物虐待暴行。

由於無尾熊傷勢太嚴重無法醫治，當局基於人道理由不得不將其安樂死，目前包含澳洲警方、自然資源保育監管機構等執法部門已對事件展開調查，呼籲民眾能幫忙提供線索，將虐待動物的人繩之以法。