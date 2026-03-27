剛出生小貓「籠內哭喊找媽」隔壁灰貓暖回應　收容所爆心碎真相

▲剛出生小貓找不到貓媽，拼命哭喊。（圖／翻攝自Instagram／safershoreskittenrescue）

記者李振慧／綜合報導

美國當地一間動物收容所發生令人鼻酸的一幕，一隻剛出生沒多久的小貓與媽媽分開，被送到動物收容所中，無助地不停哭喊，希望能找到媽媽，正當工作人員都不知道該怎麼辦時，沒想到附近寵物籠中一隻灰貓聽到叫聲後，立即出聲給予回應。

剛出生小貓心碎哭喊 隔壁灰貓暖聲回應

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事件發生在德州達拉斯當地動物收容所Dallas Animal Services and Adoption Center，在收容所中工作的女子威爾斯(Tirzah Wells)近來在Instagram分享，一段令人心碎的小貓畫面。

威爾斯表示，4隻剛出生沒多久的小貓被送到收容所中，其中一隻小貓因為與媽媽失散，難過地在籠中不停哭喊，無助的模樣令人心碎，就連附近籠中一隻正在哺乳的貓媽聽到小貓叫聲，雖然自己也被關在籠中，仍發出幾聲叫聲回應，向小貓表達關心。

貼文曝光後引發網友不捨，紛紛呼籲工作人員，希望能把這隻小貓送給好心的貓媽照顧，然而威爾斯卻表示，隔壁的貓媽雖然很有愛心，但由於牠已經有一群新生兒在照顧，若是工作人員擅自把新的小貓混進去反而可能會造成不好的結果，所以無法這樣做。

看到幼貓別亂撿 以免好意反而害了小貓

威爾斯表示，新來的這4隻小貓原本是流浪貓，被發現時由於貓媽剛好不在身邊，熱心的民眾以為牠們需要幫助，所以「擅自把小貓帶走」，雖然是一片好意，卻因此導致小貓們被貓媽拋棄，才會被送進收容所中。

威爾斯呼籲民眾，遇到類似情況時請先觀察一下附近是否有貓媽，千萬不要擅自把小貓帶走，小貓若沒有受傷或是生命危險的情況，讓牠們繼續和貓媽待在一起才是最好的選擇。