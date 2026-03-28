開煤油爐取暖「長出一坨貓」　網笑：烤麻糬很漂亮喔

記者賈沐蓉／綜合報導

在日本長野縣北阿爾卑斯山，一位網友經常分享他與7隻貓在老屋的生活日常。前幾天當地因為下雨降溫，原PO開了煤油爐保暖，其中一隻叫做「大作」的橘白貓就迅速跑來烤火，白白一球還自帶橘色「焦痕」的樣子像極了一團烤麻糬。

▲大作站在暖爐前，背影與花紋讓它看起來像烤麻糬。（圖／翻攝自X／@don_guri_gura）

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取暖變烤麻糬 還天生自帶焦痕

照片中，大作在爐子前低垂著頭，享受著得來不易的暖空氣。由於頭部完全被擋住，身體變成了一個不太規則的橢圓形，背部白色的皮毛加上大塊的橘色斑點，被網友笑說看起來就像一坨烤的恰到好處的麻糬。對此原PO倒是覺得牠很像《超級馬力歐》中一個叫做「耀西」的角色生下的蛋。目前這篇貼文已在Ｘ累積超過120萬次點閱。

▲後來飼主關掉煤油爐，但大作依然不肯離開。（圖／翻攝自X／@don_guri_gura）

▲家裡的其他貓咪則喜歡在暖桌聚集。（圖／翻攝自X／@don_guri_gura）

天氣一冷自動找爐報到

後來睡前飼主把煤油爐關掉，大作依然待在原位不肯離開。牠在冬天時更是忠實的「暖氣教信徒」幾乎每天都會跑來爐子前待機，有時後發現奴才沒開還會守在面前不肯走。許多人也留言表示這坨麻糬絕對很好吃，「應該很美味吧」、「烤至完美金黃」、「看起來火候不錯」

▲大作：奴才怎麼還不快點開？（圖／翻攝自X／@don_guri_gura）

▲在最溫暖的位置舒服到睡著了。（圖／翻攝自X／@don_guri_gura）