雞婆汪「熱愛撿貓」連有媽的都要！　之後還真的帶回家一隻

▲Haru看見水溝裡的小黑貓，一直想湊過去關心。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

2歲的拉布拉多「Haru」以前就熱愛撿貓，在路上看見小貓就硬要過去關心一下，完全不管旁邊已經憤怒炸毛準備打架的貓媽。這種雞婆的「里長伯」個性每次都讓媽媽哭笑不得，沒想到牠養貓的「狗生夢想」後來還真的實現了。

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▲貓媽：這個我生的！！滾開！！（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

遇見就想撿 結果真的命中帶貓

飼主與《ETtoday寵物雲》分享，Haru每次遇見貓都想帶回家，但大貓通常都會立刻逃跑，之後也曾試圖接近另一隻小橘貓，結果貓媽突然衝出來威嚇。某次中秋節前夕，姐姐帶牠出門散步，路過修車場時Haru突然朝一台報廢車底下鑽，出來時叼著一隻髒兮兮的幼貓，「快嚇死了！以為是老鼠，因為灰灰又很小隻」，於是把牠裝在月餅盒裡帶回家。

▲Haru遇見貓就想帶走，後來還真的撿回家一隻。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Haru：想不想跟偶回家？（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩隻打打鬧鬧 永遠禮讓貓弟弟

由於餅盒畫的月亮圖案與小貓的花紋都是圓形，因此取名「Maru」，剛被撿回來的牠狀態很糟，路都走不穩耳朵長滿寄生蟲，在飼主的照顧下逐漸康復。長大後的Maru變的很活潑，反而開始主動「騷擾」Haru，還特別喜歡吸狗，兩隻毛孩開始「相愛相殺」的日常，但Haru對牠非常溫柔，就算打鬧也不敢反擊，對這隻「親口撿回」的貓弟弟呵護備至。

▲正在吸狗哥哥的Maru。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻經常相親相愛。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來兔子也加入

實際上Haru不僅對貓咪有興趣，對昆蟲、青蛙、羊也非常好奇，也非常喜歡家裡的象龜。此外Maru也繼承了狗哥哥撿小動物回家的技能，某天飼主的爸爸準備帶牠出門散步，結果在門口草叢發現一隻兔子，飼主剛回家就手忙腳亂的按住一貓一狗，後來乾脆收編並取名Paru，現在跟著家人們一起過著幸福的生活。

▲被Maru撿回來的流浪兔子。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被救起來後大口吃草，然後也被收編了。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出去完對羊超感興趣。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候就很喜歡家裡的象龜。（圖／Threads@haru.20240306提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）