農場上演「雞蛋失竊案」　嫌疑汪先裝乖再偷繞回來犯案

記者賈沐蓉／綜合報導
先前國外一對經營小農場的夫妻發現，鴨子跟雞下的蛋經常自己神祕消失。由於他們懷疑是家裡的狗Canelo幹的好事，於是妻子在其中一個窩裡放了一顆蛋當誘餌，並架上手機錄影等著兇手現身，結果當場狗贓俱獲。
▲飼主懷疑是Canelo在偷雞蛋，於是架手機確認兇手身分。（圖／翻攝自TikTok／@farmofmilkandhoney）
先裝乖再瞬間下手 演技了得
影片中，Canelo先是好奇地靠近那顆蛋，在周圍聞了聞後就自己離開，彷彿對美味的雞蛋一點都不感興趣。飼主們原本還以為自己錯怪狗狗，甚至還在字幕上加了一行「無辜的甜心寶寶」。結果隨著錄影繼續，Canelo又突然出現在鏡頭中，接著頭也不回地叼著蛋開溜，妻子趕到現場後牠還繼續裝沒事，然而地上那顆沾滿口水的贓物就是鐵證。
▲被偷走的蛋。（圖／翻攝自TikTok／@farmofmilkandhoney）
鏟屎官開始尋蛋之旅
事後兩位農場主表示，他們正在密集搜索Canelo可能的雞蛋藏匿點，因為已經快到家禽們破殼而出的季節。至今該篇貼文在TikToK已累積超過1400萬次點閱，不少網友到是一面倒地站在Canelo這邊，「我是牠的律師，這肯定是AI做的」、「牠只是把蛋移到安全的地方」、「牠還沒吃所以是無辜的」。
